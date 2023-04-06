Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Павлодарские волейболисты впервые стали чемпионами Казахстана

Ринат Дусумов
6 Апреля 2023, 21:00
Павлодарские волейболисты впервые стали чемпионами Казахстана Фото Валерия Бугаева

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Волейбольный клуб «Павлодар» впервые в своей истории завоевал чемпионский титул Национальной лиги. За первое место спортсмены боролись с победителями прошлого сезона – «Атырау». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В финале соперникам в двух итоговых играх потребовались пять партий. Но на тай-брейке победу дважды праздновали хозяева площадки.

«Команда под руководством Игоря Никольченко, завершив регулярный сезон на третьем месте, в плей-офф поочередно обыграв своих главных конкурентов в чемпионате – «Буревестник» и «Атырау», впервые в истории завоевывает звание чемпиона страны. Павлодар же становится девятым городом на волейбольной карте Казахстана, чей клуб представлен в чемпионском обличье», – сообщили в Казахстанской федерации волейбола.

«Бронзу» турнира разыгрывали алматинский «Буревестник» и таразский одноименный клуб. Они повторили прошлогодний сценарий, и второй год подряд третье место досталось алмаатинцам.

На 31-м чемпионате РК также отметили игру четырёх павлодарских волейболистов. Среди них – связующий Роман Егоров, диагональный игрок Максим Ищенко, центральный блокирующий Аскар Серик. Лучшим игроком турнира признали Никиту Козлова.


Павлодарская область   Спорт  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи
Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи
Выращивание сорго осваивают актюбинские аграрии
Выращивание сорго осваивают актюбинские аграрии
Новые лаборатории открыли в карагандинском университете
Новые лаборатории открыли в карагандинском университете
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Кыргызстане
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Кыргызстане