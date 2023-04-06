Павлодарские волейболисты впервые стали чемпионами Казахстана

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Волейбольный клуб «Павлодар» впервые в своей истории завоевал чемпионский титул Национальной лиги. За первое место спортсмены боролись с победителями прошлого сезона – «Атырау». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В финале соперникам в двух итоговых играх потребовались пять партий. Но на тай-брейке победу дважды праздновали хозяева площадки.

«Команда под руководством Игоря Никольченко, завершив регулярный сезон на третьем месте, в плей-офф поочередно обыграв своих главных конкурентов в чемпионате – «Буревестник» и «Атырау», впервые в истории завоевывает звание чемпиона страны. Павлодар же становится девятым городом на волейбольной карте Казахстана, чей клуб представлен в чемпионском обличье», – сообщили в Казахстанской федерации волейбола.

«Бронзу» турнира разыгрывали алматинский «Буревестник» и таразский одноименный клуб. Они повторили прошлогодний сценарий, и второй год подряд третье место досталось алмаатинцам.

На 31-м чемпионате РК также отметили игру четырёх павлодарских волейболистов. Среди них – связующий Роман Егоров, диагональный игрок Максим Ищенко, центральный блокирующий Аскар Серик. Лучшим игроком турнира признали Никиту Козлова.