7 Мая 2022 15:00

Павлодарские военнослужащие получили награды в честь Дня защитника Отечества

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В павлодарском Дворце культуры имени Естая прошел торжественный концерт, посвященный 30-летию образования Вооруженных сил Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во все времена любовь к Родине, ответственность за ее судьбу, готовность в любую минуту встать на ее защиту были и остаются важнейшими ценностями, - сказал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков на торжественном собрании. – В этот праздник мужества и стойкости желаю всем защитникам Отечества и их близким крепкого здоровья, счастья и благополучия. Желаю всем нам процветания и мирного неба».

Абылкаир Скаков сердечно поздравил жителей области с этим праздником. Он особо подчеркнул, что за 30 лет военнослужащие и сотрудники органов правопорядка стали примером профессионализма, воинской чести и доблести.

Аким области лично наградил нагрудным знаком «Облыс алдында сіңірген еңбегі үшін» за отличное выполнение служебного долга, высокий профессионализм и вклад в сферу общественной и государственной безопасности прокурора Экибастуза Сержана Темирова, командира воинской части 6679 Армана Пернекулова, ветерана уголовно-исполнительной системы Серика Мустафина, начальника отдела по делам обороны района Теренколь Жаркына Нуркайдара, ветерана органов внутренних дела Бибигуль Исаеву, главного специалиста отдела организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алтынбека Умралиева и главного инструктора воинской части 5512 Национальной гвардии РК Ильсура Хайруллина.

«Я с детства мечтал стать военным, - признается подполковник Арман Пернекулов. – Поэтому сначала окончил военную школу-интернат имени Сабира ахимова в Шымкенте, позже – Военный институт Национальной гвардии в Петропавловске. Наша цель – воспитать патриотов, готовых решить любые задачи и встать на защиту нашей Родины».Во время торжества ряд военнослужащих и сотрудников органов правопорядка был награжден Почетными грамотами, а также благодарственными письмами акима области.Вечер продолжили заслуженный деятель РК Тамара Асар и камерный хор областной филармонии имени Исы Байзакова с песней Аблахата Еспаева «Бейбітшілік сақталады». На концерте прозвучали песни, музыкальные композиции в исполнении Ибрагима Ескендира, вокального ансамбля «Тумар» Дворца школьников, солистов ДК имени Естая и оркестра казахских народных инструментов имени Рустембека Омарова.