Павлодарские водители стали чаще парковать авто на детских и спортплощадках

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Только в Экибастузе с начала года полиция выявила 39 таких нарушений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В последнее время участились случаи нарушений остановки, стоянки в жилых зонах, дворовых территориях, при которых транспортное средство затрудняет движение других транспортных средств или создаёт помехи для движения других. Кроме того, участились случаи парковки автомашин на клумбах, детских и спортивных площадках дворовых территорий и на пешеходных переходах в городе Экибастузе», - заявил первый заместитель начальника управления полиции города Экибастуза Павлодарской области Каиржан Шакаргалиев.

В пресс-службе департамента полиции Павлодарской области добавили, что сотрудники роты патрульной полиции города Экибастуза постоянно выявляют и пресекают именно такие нарушения правил дорожного движения, разъясняя людям правила остановки машин, стоянки в жилых зонах, во дворах.

«С начала 2021 года полицейскими уже выявлено 39 нарушений. Ежедневно в дайрект up.ekibastuz поступают сообщения от жителей города по неправильной парковке автотранспортных средств, нарушениям правил дорожного движения», - подчеркнул Каиржан Шакаргалиев.

Например, по сообщению, на улице Машхура Жусупа, 36, на тротуаре водители оставили две машины, а во дворе улицы Энергетиков владелец автомобиля «Lada Granta» припарковалась в неустановленном месте. По этим фактам проведена проверка, и в отношении каждого автовладельца возбудили административные производства, дополнил спикер.



