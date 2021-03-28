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    00:18, 28 Март 2021 | GMT +6

    Павлодарские водители стали чаще парковать авто на детских и спортплощадках

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Только в Экибастузе с начала года полиция выявила 39 таких нарушений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В последнее время участились случаи нарушений остановки, стоянки в жилых зонах, дворовых территориях, при которых транспортное средство затрудняет движение других транспортных средств или создаёт помехи для движения других. Кроме того, участились случаи парковки автомашин на клумбах, детских и спортивных площадках дворовых территорий и на пешеходных переходах в городе Экибастузе», - заявил первый заместитель начальника управления полиции города Экибастуза Павлодарской области Каиржан Шакаргалиев.

    В пресс-службе департамента полиции Павлодарской области добавили, что сотрудники роты патрульной полиции города Экибастуза постоянно выявляют и пресекают именно такие нарушения правил дорожного движения, разъясняя людям правила остановки машин, стоянки в жилых зонах, во дворах.

    «С начала 2021 года полицейскими уже выявлено 39 нарушений. Ежедневно в дайрект up.ekibastuz поступают сообщения от жителей города по неправильной парковке автотранспортных средств, нарушениям правил дорожного движения», - подчеркнул Каиржан Шакаргалиев.

    Например, по сообщению, на улице Машхура Жусупа, 36, на тротуаре водители оставили две машины, а во дворе улицы Энергетиков владелец автомобиля «Lada Granta» припарковалась в неустановленном месте. По этим фактам проведена проверка, и в отношении каждого автовладельца возбудили административные производства, дополнил спикер.



    Теги:
    Транспорт Правоохранительные органы Павлодарская область
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