Павлодарские водители продолжают нарушать правила дорожного движения

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре при постоянной профилактике водители нарушают ПДД. В городе за сутки полиция выявила 13 нарушения правил, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Полицейские батальона патрульной полиции Павлодара обеспечивают дорожную безопасность и проводят профилактическую работу дорожно-транспортных происшествий круглосуточно. За последние сутки ими было выявлено 132 нарушения правил дорожного движения, а также составлены 6 протоколов за несоблюдение норм общественной безопасности», - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.

Несмотря на постоянное проведение профилактической работы и предупреждения, водители поступают вопреки правилам и недисциплинированно ведут себя на дороге, добавил командир Батальона Ренат Шарипов.

По его словам, только в последние сутки, стражи порядка установили 10 водителей, которые говорили по телефону за рулем; 36 человек ехали, не пристегнувшись ремнём безопасности, и 3 водителя сели за руль пьяными. Три человека проехали на красный сигнал светофора, и ещё 27 переходили дорогу в неположенных местах. «Это лишь малая часть нарушений», - констатирует Р. Шарипов.