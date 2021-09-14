Павлодарские участники проекта «Медаль Елбасы» провели молодёжный форум

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре молодёжный форум устроили участники проекта «Медаль Елбасы». Около 80 молодых активистов, в том числе студенты и ученики старших классов школ, собрались вместе на онлайн-площадке, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Во время форума участники делились опытом проведения волонтёрстких мероприятий, лайфхаками по ведению здорового образа жизни и творческими навыкам», - сообщили в пресс-службе фонда «Академия Елбасы».

Около 80 молодых активистов, среди которых студенты и ученики старших классов, собрались вместе на онлайн-площадке. Форум проведён по инициативе двух студентов, амбассадоров проекта «Медаль Елбасы»: Алины Жабко и Данияра Рымбаева.

«Идея организовать форум для участников Павлодарской области пришла во время поездки в столицу и встречи с Даригой Назарбаевой. На личном примере я убедилась, что проект раскрывает лучшие качества и создаёт возможности для саморазвития, поэтому мы решили собрать павлодарскую молодёжь на одной площадке», - рассказала Алина Жабко.

На форуме было пять направлений: чтение книг, волонтёрство, национальное наследие, спорт и физическое развитие, таланты и навыки. Спикерами выступили сверстники слушателей: Лаура Сарсембина, Багдаулет Нурмат, Татьяна Марченко, Анастасия Толстая и Дарина Ермекбай, уточнили в фонде.

«Для меня волонтёрство – это стиль жизни, добровольная и бескорыстная помощь окружающим. Финансово я не могу помогать нуждающимся, но по первому образованию я парикмахер, поэтому решила использовать свое ремесло. Теперь я оказываю бесплатные парикмахерские услуги пациентам хосписа и инвалидам, - отметила Лаура. - Вы только представьте счастливые глаза пациента, который много лет прикован к кровати! В такие моменты я понимаю, что занимаюсь важным делом».

Анастасия Толстая, спикер по спортивному направлению, поделилась фитнес-советами, подборкой приложений для занятия спортом и призвала организовать челлендж #спортнеделя. Дарина Ермекбай исполнила произведение на русском народном струнном инструменте домре. Татьяна Марченко прочитала стихотворение собственного сочинения. Багдаулет Нурмат, заместитель директора гимназии для одарённых детей имени Абая, исполнил популярные кюи.

«Павлодарские амбассадоры проекта «Медаль Елбасы» проявили инициативу и самостоятельно провели форум, наглядно продемонстрировав лидерские навыки, приобретённые в проекте, - отметили организаторы. - Проект «Медаль Елбасы» реализуется Фондом Нурсултана Назарбаева и Академией Елбасы в рамках инициативы «Ел Үміті». Цель инициативы - поддержка и развитие талантливых детей и молодёжи, а также профессионалов нашей страны».

Фото пресс-службы фонда «Академия Елбасы».