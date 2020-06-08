Павлодарские турфирмы ещё не видят возможностей зарабатывать на внутреннем туризме

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области ведут переговоры с новым инвестором для приёма туристов на солёном озере Маралды летом, в Баянаульском природном парке хотят поставить дорогую сцену для концертов, а сам парк Правительство может передать частному инвестору для улучшения там условий отдыха, рассказал руководитель управления туризма и спорта региона в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

- Марат Султанбекович, насколько сильно ударили по туристской отрасли Павлодарской области чрезвычайное положение и ещё не закончившийся режим карантина?

- В целом всё это очень сильно ударило по туроператорам и по турагентствам, которые работали в основном на выездной туризм и в связи с закрытием внешних границ сейчас остались без работы. Но с другой стороны это даёт толчок для развития внутреннего нашего туризма, потому что весь поток отдыхающих будет направлен внутрь страны, так как многие государства, общепринятые места отдыха казахстанцев: те же Турция и Таиланд – сдвинули пока сроки открытия своих границ. И ещё неизвестно, в каком формате, как будет готовиться отдых у них, какие санитарные нормы там будут предъявлены к отдыхающим, будет это комфортно для наших туристов или нет. Ведь ужесточение любых норм влияет на комфорт пребывающего в отпуске туриста. Многие к соблюдению строгих норм поведения на отдыхе просто не готовы. Поэтому все отпускники хлынут по территорию республики. У нас к таким точкам притяжения относятся, в первую очередь Баянаул, который примет на себя весь удар, озёра Маралды и Тузкала. Есть ещё Чалдайский лес для любителей. Но пока мы, говоря о летнем отдыхе, подразумеваем пляжный туризм, потому что все люди тянутся к воде. Что бы мы ни говорили, в знойную жару далеко от воды ты не отдохнёшь. Нужны купание и прохлада.

К сожалению, тех комфортных условий отдыха, что в прошлом году были на Маралды, мы не увидим, потому что подрядчик туда «заходил» для реализации двух проектов. По одному из них ему было отказано, все суды он проиграл. Поэтому всю свою часть бизнеса, касавшуюся инфраструктуры отдыха на берегу солёного озера, он свернул. Но там подчистили берег. Сейчас мы находимся в поисках другого инвестора, есть намётки, люди туда хотят «заходить». Ждём.

Активно развиваются туристские субъекты малого и среднего бизнеса на озере Тузкала в том числе по госпрограмме «Дорожная карта бизнеса». Люди там для предоставления услуг отдыха выигрывают гранты. Одна женщина со средств гранта ставит юрты, открывает кумысолечение.

В Баянаульском парке мы реализуем очень много проектов по долгосрочной госпрограмме. В этом году мы подали много заявок на претворение в жизнь объектов в рамках «Дорожной карты занятости». К примеру, мы уже прокладываем дорогу к пещере Коныр аулие и к озеру Торайгыр. Хотим максимально разгрузить озеро Жасыбай, благоустроить пляжную зону на Торайгыре, подвести туда дорогу, установить там туалеты, душевые, зонтики от солнца, шезлонги, чтобы хоть часть людей могла отдыхать не на Жасыбае. Потому что ежегодно это озеро принимает на себя такую нагрузку с большим числом отдыхающих, что потом с трудом приходит в себя! Ну, и сделаем многое для того, чтобы не страдали комфорт, санитарная обстановка от такого скопления людей. Кроме того, благоустраиваем пляж на озере Сабындыколь, делаем подъездные дороги к нему. В основном сейчас мы работаем в этом направлении.

Потоки отдыхающих между регионами Казахстана летом будут неуправляемыми. При любой жаре люди на выходных отправятся в наши популярные места отдыха. Предугадать, сколько именно туристов приедет туда, невозможно, но мы должны быть готовы их принять.

- Уже сняты блокпосты между регионами. Придуманы ли какие-нибудь меры по стимулированию въезда гостей, хотя бы казахстанцев?

- Мы заказали много рекламных роликов, проспектов для их распространения и демонстрации в аэропортах городов Нур-Султан, Караганда. Сейчас совместно с акиматом Баянаульского района готовим мобильное приложение, в котором будут указаны все наши достопримечательности. Любой пользователь сможет зайти в него, посмотреть, где какой дом отдыха есть, куда можно сходить, чтобы развлечься. Кроме того, мы в Баянауле устанавливаем туристско-информационный центр, где разместятся экскурсоводы, которые будут давать рекомендации, направлять людей.

- В мире есть много городов, где количество туристов настолько велико, что не сразу разберёшь - кто из жителей местный, кто приезжий. Всё наполнено гостями, полная событиями жизнь кипит. Как сделать, чтобы в Павлодаре тоже были толпы туристов? Или мы находимся в разных «весовых категориях», и такая задача не стоит?

- Для того, чтобы в Павлодар приезжало очень много туристов, нужны точки притяжения. Города, которые пользуются большой популярностью у иностранцев, богаты мировыми памятниками архитектуры, различными объектами ЮНЕСКО, посмотреть которые люди едут из дальних стран. У нас есть свои достопримечательности. Но они находятся ещё на очень ранней стадии своей рекламной раскрученности, а туристская отрасль региона – на ранней стадии своего развития. В основном турфирмы Павлодарской области занимаются обслуживанием павлодарских туристов, которые ездят на отдых за рубеж, потому что они ещё не видят, как здесь можно зарабатывать деньги именно на внутреннем туризме. Даже закон, который запрещает домам отдыха напрямую продавать свои путёвки, позволяя делать это только через оператора, в том же Баянауле ещё не работает. Хотя по закону это не положено. Они не могут продавать туристам путёвки, но всё ещё делают это. Мы этот подход потихоньку меняем, чтобы и туристов можно было привлекать, и благоустройством заниматься. И поддерживаем чистоту в Павлодаре, чтобы людям было комфортно приезжать.

Очень много к нам приезжает гостей из дальнего зарубежья – бывших жителей Павлодарской области, уехавших на постоянное место жительства в различные страны. Им очень приятно через несколько лет попасть сюда вновь и увидеть, как здесь многое изменилось и преобразовалось. Они встречают более развитую инфраструктуру, какие-то новые объекты. Уехав отсюда, рассказывают в других городах о том, как у нас красиво и интересно, и уже у других людей появляется желание прогуляться по нашим улицам и славным местам. Это радует, конечно. По крайней мере, мы должны им предоставить все возможности для отдыха и досуга, чтобы туристы могли хорошо проводить время, и чтобы эти самые толпы гостей у нас зажужжали.

- Есть конкретные планы по развитию инфраструктуры? Скажем, несколько лет назад в Павлодаре открывали туристско-информационный центр на центральной улице Сатпаева. Сейчас, насколько я понимаю, его нет.

- Сейчас его нет. Он открылся в 2017 году, но его так и не «раскачали», как следует. Хотя есть потребность в туристско-информационном центре, который будет полностью координировать деятельность туристских организаций, сакральных мест, точек притяжения, гостиниц, чтобы это был этакий единый оператор со своим брендом, став узнаваемым в Казахстане и за рубежом. Люди из любой страны мира должны иметь возможность войти туда и узнать, куда можно поехать, сколько это стоит, какие там есть маршруты, на что там можно посмотреть, стоит ли туда ехать вообще. То есть мы должны сделать такую платформу, чтобы черпать оттуда информацию.

В планах Правительства – отдать Баянаульский национальный парк частной компании, которая по-своему будет видеть его развитие. Её не будет тяготить груз наших бюрократических процедур, и компания сможет зарабатывать на нём. Наша задача – привлечь частных инвесторов, потому что самый эффективный менеджмент управления – это частные инвесторы. Они заинтересованы в монетизации и в том, как оттуда «выжать» деньги. Для того, чтобы это сделать, нужно создать условия. А для этого будет необходимо улучшить инфраструктуру, поставить туалеты, душевые. Такая задача стоит перед нами.

- Когда мы приезжаем в тот же Баянаул, то, по моему мнению как туриста, там не хватает событий, на которые можно посмотреть: выставок, концертов и прочего. Будут ли в этом национальном парке что-то такое устраивать?

- Я не знаю, успеем ли и получится ли это, поскольку всё упирается в финансовые средства. Но мы хотели в Баянауле построить сцену наподобие павлодарской «Ертис Променад». Не надо далеко ходить, недалеко от нас есть Яровое. При хорошей концертной площадке и паре приглашённых звёзд за туристский сезон там обеспечен аншлаг из отдыхающих. Свои выходные все люди будут проводить там, если у нас будут нормальные условия, хотя бы цивилизованные палаточные городки. В этом смысле работу проводит управление культуры Павлодарской области, с которым мы вместе составили событийный ряд, помимо наших мероприятий: ежегодного слёта туристов «Иртышский меридиан», соревнований по дуатлону и прочего.

- Можем ли мы назвать, что будет запланировано в Павлодаре в этом году, на что сможет посмотреть турист?

- В Павлодаре перед нами стоит задача – привлечь туристов именно на Набережную. У нас будут ещё крупные праздники, например, дни металлургов, медиков. Чтобы их украсить, приезжают известные артисты. Я думаю, что-то интересное будет в День города. Но в основном акцент среди выступающих на сцене «Ертис Променад» в Павлодаре будет сделан на наших, местных исполнителях: на областной филармонии, бардах, чтобы им тоже предоставить площадку, где они могут показать себя.

Будет и очень много спортивных мероприятий. К тому же теперь календарь сжат: всё, что мы планировали организовать за три-четыре месяца, теперь придётся проводить за два-три. Участники предстоящих турниров по триатлону, марафону и другим состязаниям очень их ждут.

- Очень много говорилось о перспективе строительства в Павлодаре пятизвёздочного отеля. Уже и место искали. Что с этим проектом?

- Не знаю, есть ли смысл строить этот отель, есть ли на него спрос. Тяжело ответить на этот вопрос. Под возведение этого объекта подбирали несколько мест. Мы делали анализ: согласно статистическим данным, загруженность павлодарских гостиниц составляет всего 33 процента. Это наводит на мысль о том, что или гостиницы скрывают свою финансовую отчётность, или, действительно, так низок спрос на их услуги. Если учитывать такую статистику, то смысла в отеле нет. Он не будет задействован. Получается, решать вопрос размещения с большой платёжеспособностью надо решать по-другому. Но пока смысла строить дорогой отель в Павлодаре нет. С другой стороны, если будет такой отель, то наши крупные градообразующие предприятия могут себе позволить заполнить его своими гостями и делегациями.

- Сколько фирм сейчас занимается привлечением туристов в Павлодарскую область? Сколько гостей от общего числа приезжало из ближнего зарубежья, сколько – издалека?

- В прошлом году мониторинг числа прибывших туристов нам проводила компания «КейСелл» (оператор сотовой связи), сделав аналитический отчёт «Паспорт туриста». По её данным, в Павлодарском Прииртышье 75,7 процента туристов – это отдыхающие у нас же жители самой Павлодарской области, карагандинцы, гости из Нур-Султана и Шымкента. Но если говорить о приезжих из Шымкента, то, скорее всего, это были переселенцы, а также дальнобойщики и разнорабочие, которые прибыли из Узбекистана, поменяли на юге Казахстана сим-карты в мобильных телефонах и попали к нам на отдых.

У нас – очень большой поток россиян. Но их не отследишь, потому что туристы из России в нашем регионе аналогичным образом меняют российские сим-карты в телефонах на казахстанские и ездят. Кроме того, много приезжает выходцев из Павлодарской области, живущих за границей. Они навещают своих родственников. Гостиницы им были не нужны, так как было, у кого остановиться, и эти люди ездили, например, на озеро Маралды. Но мы их в мониторинге практически не видим. Даже если нам пограничники дают данные о числе людей, которые пересекли границу и попали на территорию области, нереально выяснить, остались эти граждане в Павлодарской области или пересекли её транзитом, уехав дальше. Это не входит в нашу компетенцию. Если говорить о туристах из дальнего зарубежья, сюда приезжают из Германии, Израиля, то в основном это тоже – те, кто приехал в гости. Всего прибывших из-за границы людей в 2019 году было около 4000 человек вместе с россиянами, из них из Германии – 1500. Это только люди, приехавшие в Баянаул и Маралды.

Внутренним туризмом в Павлодарской области занимаются 10-15 турфирм из 82, которые работают на рынке. Но в этом году остальные тоже заинтересовались и хотят зарабатывать на туристах внутри региона.

Большим спросом сейчас будет пользоваться туризм дневного пребывания: приехал, искупался и вечером уехал обратно. Вам не надо напрягаться и искать машину. Достаточно купить услугу, заплатить за въезд на территорию зоны отдыха – вы проводите день там и покидаете это место. В Баянаул сейчас уже сделали отличную дорогу, а озёра Маралды и Тузкала расположены не очень далеко от Павлодара, так что в этом смысле этот отдых вполне доступен. На озере Маралды в прошлом году омичи, новосибирцы на ночь не останавливались, а приезжали всего лишь на один день, были очень довольны и обещали приехать снова.

В соседней с нами России предприниматели стали открывать ИП, набирать полные микроавтобусы туристов и привозить их в наши красивые места, предварительно разведав условия отдыха и цены. Один такой предприниматель из РФ отдыхал летом в Павлодарской области вместе со своими клиентами и привозил гостей зимой отдыхать на горе Мырзашокы: лыжников, сноубордистов. По словам бизнесмена, до известного у туристов российского Шерегеша ему приходится ехать 700 километров, и с учётом повсеместных скоростных ограничений в пределах 40 километров в час он едет очень долго, а к нам ему совсем близко, что, как он сказал, «сказка».

- Марат Султанбекович, в этом году ведь была первая «полная» зима, которая от начала до конца была в распоряжении тех туристов, которые хотели отдохнуть в Баянауле?

- Мы не хотим сейчас зависеть от погодных условий. 95 процентов горнолыжных курортов мира сейчас работают на искусственном снеге. В 2019 году мы начали, а теперь хотим закончить работу по подведению нормального водопровода, чтобы хозяин курорта на Мырзашокы сделал резервуар для неё. Пушка для снега у него есть. Чтобы, когда мы первого декабря будем объявлять сезон зимнего отдыха, он мог накидать искусственный снег и принимать туристов. Даже если будет тепло, можно будет спокойно кататься и загорать. Тогда люди спокойно смогут отдыхать в Баянауле и кататься на лыжах четыре-пять месяцев.

Ошибка прошлой зимы, как и уроки всех зим, заключаются в том, что мы до сих пор не перешли на искусственный снег и зависим от природы. Одна зима будет снежной, другая – нет. А ведь потенциальным туристам надо заранее подавать информацию о том, что курорт Мырзашокы будет их принимать в декабре. Кто-то ведь планирует отпуск за полгода-год, выкупает номера в отелях и берёт отпуск, а хозяин отеля планирует свои номера и не сидит, гадая, выпадет снег или нет, закупать ему продукты или не делать этого.

- Многие туристы любят охоту рыбалку. Для этого в Павлодарскую область можно приезжать?

- Управление недропользования выдало очень много лицензий озёрам. К сожалению, не все требования, которые оно выставляет, выполняются. Сейчас мы это всё просматриваем, чтобы людям предоставить возможность охоты и рыбалки.

На баянаульском озере Биржанколь национальный парк провёл очень хорошую работу по зарыблению. Там можно ловить карпов. Теперь надо только рыбалку как активный вид туризма там организовать, «завернуть» в упаковку как услугу и разрекламировать.

- Что удивительного есть в районах Павлодарской области?

- В Щербактинском районе отдыхающим интересны озеро Маралды и Чалдайский сосновый лес, база отдыха «Лесная сказка» в том же бору.

В Успенском районе есть горячие ключи, где из-под земли бьёт вода, нагретая до температуры 38 градусов, и на них можно устраивать термальные ванны. Рядом находится ранее действовавший, но пока законсервированный бассейн. За счёт термальных источников бассейн и отапливался сам, зимой не нужно было никаких обогревателей; нужен был лишь насос для воды. Теперь всё зависит от акима района. Думаю, если сделать открытые бассейны с тёплыми ваннами там, то туристы будут туда приезжать, как это делают в Алматы, на курортах Японии, Италии.

В район Теренколь, на Карбышевском водохранилище, можно ездить на рыбалку.

В Железинском районе туристам понравятся охотничьи угодья.

В городе Экибастуз можно и далее развивать промышленный туризм. Если будет хороший гид, то гостям станет безумно интересно на смотровой площадке того же угольного разреза «Богатырь».

Очень многое зависит от экскурсоводов на местах, от подачи их рассказов.

- Если турист будет искать у нас возможность поправить своё здоровье, в Павлодарской области есть только курорт Мойылды?

- Мы хотели бы изучить рапу грязевого курорта Мойылды и привлечь инвесторов для того, чтобы они организовали там детокс-терапию, лечебно-косметологические услуги на том же одноимённом озере. В Азербайджане организовали аналогичный отдых на целебных грязях, угощают людей водородными коктейлями. Пока на нашем курорте всё закрыто в связи с карантином. Сам санаторий «Мойылды» сейчас ведёт переговоры с будущим инвестором, который может открыть абсолютно новые услуги по оздоровлению. У самого санатория на сегодня оборотных средств для запуска этого бизнеса нет, а, чтобы туда поехали туристы, действительно, нужно хорошо вложиться. И вот тогда, вероятно, понадобится пятизвёздочный отель.

- Вы сказали о важной роли гидов. Ранее управление торговли, предпринимательства и туризма готовило их. Не планируете ли Вы снова обучать таких людей?

- Пока точно сказать не готов о том, будем ли мы обучать людей этому. Кстати, я лишь недавно узнал, что известный гид Алтынбек Курманов из Баянаульского государственного национального природного парка эту специальность получил в вузе Санкт-Петербурга. Это не самоучка, а человек со специальным образованием, поставленной речью, широким кругозором, большим знанием истории, умением подыграть публике и к тому же хороший психолог. Нам нужно больше экскурсоводов такого же уровня. Хотим даже, чтобы Алтынбек один из курсов по подготовке читал сам. У него есть, чему поучиться.

- Туризм начинается там, где сидит турист. Человек, находясь в любой точке мира, может написать, например, «отдых в Павлодаре» и получить информацию об этом на выбор. Где пишут об этом?

- В первой строке поиска выходит ресурс turizm.pvl. Это сайт, который пишет о том, что может быть интересно для гостей. Он же работает в Instagram. Если написать «туристский маршрут», то можно сразу найти информацию обо всех маршрутах, турфирмах, реестре туров.

- Спасибо за интервью!