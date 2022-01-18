«Павлодарские тепловые сети» оштрафованы за недогрев

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - По итогам проверки установлено отклонение от заданного температурного графика, а также поставка некачественной тепловой энергии некоторым потребителям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

Как сообщалось ранее, на основании обращений жителей Павлодара по поводу недогрева в многоквартирных жилых домах Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Павлодарской области провел внеплановые проверки в отношении ТОО «Павлодарские тепловые сети» и ТОО «Павлодарэнергосбыт» на предмет соблюдения требований законодательства о естественных монополиях.

«По итогам проверки установлен факт отклонения температуры от заданного температурного графика, а также поставка субъектами естественных монополий некачественной тепловой энергии потребителям, проживающим в городе Павлодаре по адресам: улицы Ткачева, 11, 13, Бекхожина, 13, 23, Ак. Бектурова, 58», - сообщили в ведомстве.

В связи с этим Департаментом возбуждено три административных производства в отношении ТОО «Павлодарские тепловые сети» по части 4 статьи 164 Кодекса РК «Об административных правонарушениях». Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере 1600 МРП по каждому нарушению, что в сумме составляет 14 702 400 тенге .

Кроме того, в адрес ТОО «Павлодарэнергосбыт» внесено обязательное для исполнения предписание о необходимости произвести перерасчет стоимости услуг теплоснабжения потребителям, проживающим по указанным адресам.