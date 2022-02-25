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Павлодарские тепловики оштрафованы за недогрев потребителей

25 Февраля 2022 16:53
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Павлодарские тепловики оштрафованы за недогрев потребителей

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарский ДКРЕМ оштрафовал ТОО «Павлодарские тепловые сети» за недогрев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

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В адрес департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Павлодарской области поступили обращения жителей домов, расположенных по адресам: Ткачева, 9, 11, 13; М. Жусупа 20 ПКСК «Айсберг»; Минина 40, а также от ИП Шмидт Г.Н., представляющего интересы жильцов дома по ул. С. Щедрина 30, по вопросам некачественного теплоснабжения либо отсутствия теплоснабжения.

Так, в период с 7 февраля 2022 года по 18 февраля 2022 года департаментом проведены внеплановые проверки деятельности

ТОО «Павлодарские тепловые сети» и ТОО «Павлодарэнергосбыт» на предмет соблюдения требований Закона «О естественных монополиях», а также соблюдение норм Типового договора.

По итогам проверки установлен факт отклонения температуры от заданного температурного графика (по адресам: улица Ткачева 9, 11, 13), а также поставки субъектами естественных монополий некачественной тепловой энергии потребителям, проживающим по улицам Минина, 40 и Щедрина, 30.

В этой связи, департаментом в отношении ТОО «Павлодарские тепловые сети» возбуждено шесть административных производства по части 4 статьи 164 Кодекса об административных правонарушениях, где предусмотрен штраф в размере 1 600 МРП по каждому нарушению, что в сумме составляет – 29 404 800 тенге.

Кроме того, в адрес ТОО «Павлодарэнергосбыт» внесено обязательное для исполнения предписание о необходимости произвести потребителям, проживающим по вышеуказанным адресам, перерасчет стоимости услуг теплоснабжения в течении 10 календарных дней.


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