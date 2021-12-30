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Павлодарские студенты устроили сюрприз детям, находящимся в трудной жизненной ситуации

30 Декабря 2021 17:27
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Павлодарские студенты устроили сюрприз детям, находящимся в трудной жизненной ситуации

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с Новым годом поздравили в Павлодаре. Волонтёры одного колледжа и студенты другого приехали к детворе с Дедом Морозом, Снегурочкой, подарками и праздничным представлением, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В преддверии Нового года участники волонтёрского клуба «Ашық жүрек» Павлодарского машиностроительного колледжа совместно с высшим колледжем электроники и коммуникации провели благотворительную акцию «Подари ребёнку радость» в региональном центре поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», - рассказали в управлении образования Павлодарской области.

Студенты подготовили новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой. Дети принимали активное участие в играх, танцах и развлечениях, рассказывали стихи, водили хоровод, загадывали желания у Деда Мороза.

«Каждому ребёнку был вручен сладкий подарок. Доставлено огромное количество радости; детям были вручены игрушки, канцелярские принадлежности и фрукты, - отметили в управлении. - Данную акцию мы смогли осуществить, благодаря нашим студентам и их родителям, неравнодушным, умеющим не только делиться теплом своей души, но и бескорыстно оказывать благотворительную помощь. Благодаря общим усилиям мы смогли подарить детям радость».


Фото управления образования Павлодарской области.


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#Павлодарская область   #Благотворительность   #Волонтёрство   #Новый год  
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Автор:

Антон Гагарин

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