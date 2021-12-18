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Павлодарские студенты провели благотворительную акцию и поздравили пожилых с Днем Независимости

18 Декабря 2021 17:23
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Павлодарские студенты провели благотворительную акцию и поздравили пожилых с Днем Независимости

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Студенты Павлодарского педагогического университета, оставшиеся в праздничные дни в общежитии вуза, инициировали благотворительную акцию. К 30-летию Независимости страны 30 пожилым людям студенты раздали коробки с социально значимыми продуктами питания, передает МИА «Казинформ».

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Волонтеры закупили продукты на средства, вырученные от специально организованной благотворительной ярмарки. От выставленных на продажу изделий ручной работы студенты выручили около 200 000 тенге. Затем на протяжении двух дней они доставляли продуктовые наборы пожилым людям. Бабушки и дедушки поблагодарили активную молодёжь университета и отметили добрые дела будущих педагогов.

Напомним, что для осуществления благих дел в Павлодарском педагогическом университете была создана волонтёрская организация «LOTOS».


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#Павлодарская область   #Общество   #30 лет Независимости  
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