Павлодарские студенты пожаловались на принудительный перевод в другой вуз

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Молодым людям предложили продолжить учебу в местном педагогическом университете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Об этой ситуации рассказали в социальных сетях студенты Инновационного Евразийского университета и их родители.

Молодые люди уверяют, что студентов педагогического профиля ИнЕУ принудительно переводят в Павлодарский государственный педуниверситет.

По словам мамы одной из студенток факультета «Физическая культура и спорт», на этой кафедре в ИнЕУ работают чемпионы мира и призеры различных крупных соревнований. Это и стало решающим при выборе вуза.

«Моя дочь обучается по специальности «спорт и антидопинговое обеспечение», которой нет в других вузах,Почему она должна учиться на специальность, которая ей не нравится?« – заявила мама студентки.

Кроме того, родители уверены, что при переводе в другой университет им придется доплачивать немалую сумму.

Между тем, ректор ИнЕУ Анастасия Алиясова заверила в обратном. С ПГПУ есть договоренность о переводе студентов ИнЕУ педагогических специальностей без академической разницы.

»Согласно госпрограмме развития образования и науки на 2021-2025 годы, идет профилизация вузов, в связи с чем только педагогические университеты могут готовить педагогические специальности, – пояснила Анастасия Алиясова. – Инновационный Евразийский университет выбрал инженерно-экономическое направление. Поэтому мы предлагаем студентам педагогических специальностей перевестись в ППУ, при этом сохранится оплата, не будет академической разницы. Между нашими вузами заключен меморандум, поэтому гарантируем безболезненный перевод».

Всю процедуру перевода ИнЕУ берет на себя, студентам остается только написать заявление о переводе в педагогический университет.

ИнЕУ обещает не оставить без работы и преподавателей педагогических специальностей. Есть договоренность об их трудоустройстве в ПГПУ. Тем, кто не захочет менять место работы, предложат работу в других структурных подразделениях ИнЕУ.

«Прощаться со своими студентами тяжело, но придется, – уверен преподаватель кафедры «Языки, литература и журналистика» Илья Приходченко. – В этом есть свои плюсы – у студентов будет диплом об окончании именно педагогического университета. Ребята просят меня перевестись вместе с ними в ПГПУ, но я останусь здесь. Ведь русскому языку и литературе обучают в каждой специальности».

К слову, на жалобу студентов и их родителей руководство ИнЕУ обещает дать отдельный официальный ответ.