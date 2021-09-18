Павлодарские студенты получили шесть стипендий Фонда Назарбаева

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Отбор молодые люди прошли из 350 учащихся со всей республики, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На стипендию претендовало свыше 350 студентов-отличников из всех регионов Казахстана. Только 80 стали её обладателями», - рассказали в одном из павлодарских университетов.

Четыре стипендии в направлении «Наука и искусство» заслужили учащиеся павлодарского музколледжа, ещё две за «Науку» – студенты Торайгыров университета и Инновационного Евразийского университета.

Среди стипендиатов - студент третьего курса инженерно-технологического факультета ИнЕУ, лидер вузовского комитета по делам молодёжи, активный участник волонтёрских и студенческих движений Александр Петренко.

«Чтобы получить стипендию, нужно закончить как минимум два курса на отлично и иметь достижения в области науки или творчества, а также в общественной деятельности. Я выиграл стипендию по направлению «Наука», - отметил он. - Мои работы и проекты касаются городского планирования (урбанистики), экологии, вопроса использования энергоэффективных и зелёных технологий».



