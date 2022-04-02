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    11:10, 02 Апрель 2022 | GMT +6

    Павлодарские студенты-музыканты выиграли республиканский конкурс имени Куляш Байсеитовой

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарские учащиеся музколледжа одержали победы на Х республиканском конкурсе имени Куляш Байсеитовой. Учащиеся привези гран-при, а также призовые места, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Начало нового месяца для музыкального колледжа стало урожайным. Главным событием стала грандиозная победа на профессиональном конкурсе студента 4-го курса отделения «Русские народные инструменты» Руслана Галькеева (класс педагога, заслуженного артиста Республики Татарстан, профессора Султанова Д.Р.), который принёс в копилку достижений Павлодарской области гран-при с Х республиканского конкурса молодых исполнителей учащихся средних специализированных музыкальных школ Республики Казахстан имени Куляш Байсеитовой», - сообщили в павлодарском музыкальном колледже.

    Высоко оценив профессионализм Руслана, члены жюри престижного конкурса вручили павлодарскому студенту-музыканту специальный диплом за виртуозность в номинации «Баян». А Сүйеніш Салкимбаев, студент третьего курса отделения русских народных инструментов класса педагога А.Е. Джаманбаевоа, завоевал первое место в номинации «Гитара».

    «Студенты отделения «Казахские народные инструменты» в номинации «Домбыра» заняли следующие призовые места: Бейсен Мерей – второе место (преподаватель - деятель культуры РК Сабекова Р.А.), Нуркаев Әділжан – третье место (преподаватель - Адильбеков Е.Н.), Мейрханов Ғабиден – второе место (преподаватель - Байбосынова Т.М.», - рассказали в музколледже.

    В номинации «Кобыз - прима» яркая победа осталась за павлодарским студентом ​ Айым Мэлс, получившей специальный диплом имени Ф. Балғаева Её преподаватель – З.С. Макарова. А в номинации «кыл-кобыз» звание лауреата первой степени за собой закрепила Саяжан Нугманова (преподаватель – Р.А. Нагишпаева). Концертмейстеры призёров и победителей масштабного конкурса – А.В. Серов, А.Б. Куминов и Ю.А. Фролова.


    Фото павлодарского музыкального колледжа.


    Теги:
    Культура Образование Павлодарская область
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