Павлодарские студенты-музыканты привезли гран-при и первые места из Казани

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Воспитанники Павлодарского музколледжа выиграли Первый Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах «Мастера искусств», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Ученики класса преподавателя, обладателя ордена «Кұрмет» и нагрудного знака «За вклад в развитие образования Павлодарской области» Шлегеля Владимира Андреевича, студенты отделения «Духовые и ударные инструменты» музыкального колледжа Лагутик Александр и Курмангазы Бахтияр приняли участие в Первом Всероссийском конкурсе исполнителей на духовых и ударных инструментах «Мастера искусств» в городе Казани. Они завоевали первые места, стали лауреатами не только в сольном выступлении, но и в командном. Трио трубачей принесло в копилку достижений Павлодарской области главный приз конкурса и гран-при» - сообщили в павлодарском музыкальном колледже.

В этом конкурсе также приняли участие ученики педагога павлодарского музколледжа Ольги Владимировны Шлегель: студент 1 курса Магомет Омиржан, который занял первое место, и студент 3 курса Штраус Владислав (2 место). Концертмейстер конкурсантов – Куминов А.Б.

Фото Павлодарского музыкального колледжа.