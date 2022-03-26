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    22:09, 25 Март 2022 | GMT +6

    Павлодарские студенты-музыканты привезли гран-при и первые места из Казани

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Воспитанники Павлодарского музколледжа выиграли Первый Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах «Мастера искусств», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ученики класса преподавателя, обладателя ордена «Кұрмет» и нагрудного знака «За вклад в развитие образования Павлодарской области» Шлегеля Владимира Андреевича, студенты отделения «Духовые и ударные инструменты» музыкального колледжа Лагутик Александр и Курмангазы Бахтияр приняли участие в Первом Всероссийском конкурсе исполнителей на духовых и ударных инструментах «Мастера искусств» в городе Казани. Они завоевали первые места, стали лауреатами не только в сольном выступлении, но и в командном. Трио трубачей принесло в копилку достижений Павлодарской области главный приз конкурса и гран-при» - сообщили в павлодарском музыкальном колледже.

    В этом конкурсе также приняли участие ученики педагога павлодарского музколледжа Ольги Владимировны Шлегель: студент 1 курса Магомет Омиржан, который занял первое место, и студент 3 курса Штраус Владислав (2 место). Концертмейстер конкурсантов – Куминов А.Б.
    Фото Павлодарского музыкального колледжа.


    Теги:
    Культура Татарстан Павлодарская область
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