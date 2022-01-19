Павлодарские спортсмены приступили к ревакцинации против COVID-19
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре приступили к ревакцинации против COVID-19. Одними из первых эту кампанию начали сотрудники специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 2, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Среди них руководитель СДЮШОР № 2 Андрей Тарасов. По его словам, никаких болезненных ощущений после ревакцинации он не ощутил.
«Чувствую себя нормально, температура не поднималась, рука не болит, – говорит Андрей Тарасов. – Так же было и после первых двух компонентов. Как работал, так и работаю».
Руководитель спортшколы привился вакциной Vero Cell китайского производства. Первые два компонента были «Спутник V». Вместе с ним прививку получили около 50 сотрудников СДЮШОР № 2.
Сегодня ревакцинация спортсменов продолжится. Помимо оставшихся сотрудников спортшколы, прививку против коронавируса получат игроки волейбольного и баскетбольного клубов.
Ревакцинацию производит выездная бригада поликлиники № 3. Процедура проходит в медпункте спорткомплекса «Баянтау».
Напомним, что, согласно данным областного Департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 515 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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