Павлодарские спортсмены приступили к ревакцинации против COVID-19

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре приступили к ревакцинации против COVID-19. Одними из первых эту кампанию начали сотрудники специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 2, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Среди них руководитель СДЮШОР № 2 Андрей Тарасов. По его словам, никаких болезненных ощущений после ревакцинации он не ощутил.

«Чувствую себя нормально, температура не поднималась, рука не болит, – говорит Андрей Тарасов. – Так же было и после первых двух компонентов. Как работал, так и работаю».

Руководитель спортшколы привился вакциной Vero Cell китайского производства. Первые два компонента были «Спутник V». Вместе с ним прививку получили около 50 сотрудников СДЮШОР № 2.

Сегодня ревакцинация спортсменов продолжится. Помимо оставшихся сотрудников спортшколы, прививку против коронавируса получат игроки волейбольного и баскетбольного клубов.

Ревакцинацию производит выездная бригада поликлиники № 3. Процедура проходит в медпункте спорткомплекса «Баянтау».

Напомним, что, согласно данным областного Департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 515 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.