Павлодарские спасатели выехали на помощь коллегам из СКО

Павлодарцы помогут в борьбе с паводком жителям СКО. Спасать от большой воды соседний региона отправились более 50 человек и десять единиц техники, передает корреспондент агентства Kazinform.

Колонна выехала утром. Прибыв на место, павлодарцы будут помогать откачивать талую воду, прокладывать траншеи, заготавливать мешкотару и укреплять дамбы. Если понадобится, помогут в спасении и эвакуации населения.

— В соседний регион выехали 53 человека, 10 единиц техники с необходимым спасательным оборудованием и плавсредствами, — сообщили в ДЧС Павлодарской области.

Фото: ДЧС Павлодарской области

Напомним, в отдельных населенных пунктах Павлодарской области обстановка постепенно стабилизируется. Сегодня, спустя шесть дней, сняли режим ЧС в селе Жалаулы Актогайского района, где затоплено больше всего домов. Всего от воды в регионе пострадали 38 домов.