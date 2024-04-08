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    00:00, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Павлодарские спасатели выехали на помощь коллегам из СКО

    паводки, спасатели
    Фото: ДЧС Павлодарской области

    Павлодарцы помогут в борьбе с паводком жителям СКО. Спасать от большой воды соседний региона отправились более 50 человек и десять единиц техники, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Колонна выехала утром. Прибыв на место, павлодарцы будут помогать откачивать талую воду, прокладывать траншеи, заготавливать мешкотару и укреплять дамбы. Если понадобится, помогут в спасении и эвакуации населения.

    — В соседний регион выехали 53 человека, 10 единиц техники с необходимым спасательным оборудованием и плавсредствами, — сообщили в ДЧС Павлодарской области.

    спасатели
    Фото: ДЧС Павлодарской области

    Напомним, в отдельных населенных пунктах Павлодарской области обстановка постепенно стабилизируется. Сегодня, спустя шесть дней, сняли режим ЧС в селе Жалаулы Актогайского района, где затоплено больше всего домов. Всего от воды в регионе пострадали 38 домов.

    Теги:
    ДЧС МЧС Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Спасатели Павлодарская область Паводки
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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