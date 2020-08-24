Павлодарские спасатели спустились с крыши в квартиру, где кричал о помощи малыш

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Спасатели в Павлодаре в выходные совершили выезды на ряд серьёзных вызовов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сообщение о возможном суициде поступило на пульт департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области в прошедшее воскресенье, в 17 часов 57 минут. На пульт 112 позвонила девушка, которая сообщила, что её парень прислал СМС-сообщение, в котором просил прощения, и что они не успеют его спасти», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента по чрезвыйным ситуациям Павлодарской области.

На место сразу выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС, добавил источник. В 18.07 спасатели приехали к дому на улице Лермонтова и по раздвижной лестнице попали на балкон.

«Здесь они использовали специальные инструменты и проникли внутрь квартиры. Войдя в квартиру, они изнутри открыли входную дверь, обеспечив доступ в квартиру сотруднику полиции, - рассказали в ДЧС. - Мужчина 1981 года рождения крепко спал в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина в помощи не нуждается».

В этот же день спасателям поступило сообщение о пятилетнем ребёнке, который стоял на подоконнике пятиэтажного дома на улице Торайгырова, дополнили картину в ведомстве.

«В 12 часов 52 минуты на пульт 112 позвонили прохожие, которые сообщили, что ребёнок стоит на подоконнике окна и кричит о помощи. По прибытии на место спасателей ребёнка на подоконнике не оказалось; для обеспечения безопасности спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустились с крыши дома на балкон и, используя специальный инструмент, проникли в квартиру, - отметили в пресс-службе. - Спустя пять минут, пришла мать ребёнка, которая отлучилась в магазин. С ребёнком всё в порядке».

А в ночь с воскресенья на понедельник поступило сообщение о женщине, которая упала в квартире и не могла встать. Спасатели прибыли к дому на той же улице в 03.41. По раздвижной лестнице они попали на балкон, с помощью специнструмента проникли внутрь квартиры и изнутри открыли входную дверь полицейскому и бригаде скорой помощи.

«С женщиной всё в порядке. Её осмотрели сотрудники скорой медицинской помощи», - отметили в департаменте.

Фото ДЧС Павлодарской области.