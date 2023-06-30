Павлодарские спасатели спустили с горы сломавшего ногу туриста

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Отдыхавшему в Павлодарской области мужчине наложили шину и эвакуировали его с помощью альпинистского снаряжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 08.45 поступило сообщение о том, что в доме отдыха «Березовая роща» мужчина на горе сломал ногу«, - сообщили журналистам в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

На место выехали 5 человек и одна единица техники. Мужчина 2002 года рождения отдыхал в Павлодарской области, приехал из Караганды.

«Прибыв на место, спасатели оказали первую медицинскую помощь с наложением шины на левую ногу, затем с помощью альпинистского снаряжения и носилок эвакуировали пострадавшего с высоты 200 метров на расстоянии 600 метров, после передали сотрудникам 103», - добавили в ДЧС.