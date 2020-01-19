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Павлодарские спасатели обнаружили в степи двух пропавших парней
19 Января 2020 14:55
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Спасатели нашли двух молодых мужчин, которые вечером уехали из дома, пропали и не выходили на связь, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«17 января, с 21.45, в селе Лекер Баянаульского района Кызылтауского сельского округа, на участке Мауке, в 35 километрах от посёлка Баянаул, четыре сотрудника и одна единица техники департамента по чрезвычайным ситуациям, а также родственник пропавших провели поиски двух человек», - сообщили журналистам в департаменте по ЧС Павлодарской области.
Как выяснилось, мужчины выехали на автомобиле УАЗ и пропали, на связь не выходили. 18 января, в 02.20, группа ДЧС пропавших мужчин, 1988 и 1989 годов рождения, нашла в полутора километрах от участка Мауке, отметили спасатели.«Они эвакуированы в посёлок Баянаул. Состояние удовлетворительное, в медпомощи не нуждались», - добавили в департаменте.
Фото ДЧС Павлодарской области.
Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия,
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