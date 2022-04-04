Павлодарские спасатели экологичным методом ослабляют лед на реках

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Паводковая обстановка в Актогайском районе находится на особом контроле руководства Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Заблаговременно в селе Шуга силами департамента по чрезвычайным ситуациям и местных исполнительных органов проводятся работы по откачке талой воды, а также расчистке и расширению отводных каналов. Аналогичная работа проводится в селах Ауелбек, Муткенова и Жалаулы», - сообщил первый заместитель акима Павлодарской области Олег Крук.

На своей личной странице в Instagram со ссылкой на ДЧС региона он рассказал, что он сам и начальник ДЧС Павлодарской области генерал-майор Ж.К. Джумашев совершили облет паводкоопасных участков Актогайского района. Особое внимание обратили на населенные пункты Шуга, Жалаулы и Шолаксор. Все населенные пункты находятся под постоянным контролем местных исполнительных органов и спасательных подразделений.

«Впервые в области проводятся работы по ослаблению льда на реке Селета, в районе села Шолаксор путем прорези льда. Работы проводятся в светлое время суток, в зависимости от угла поворота русла реки определены полосы для резки льда, полоса состоит из линий лунок и сплошной прорезки льда, - уточняется в сообщении. - Расстояние между лунок составляет 50 сантиметров. При прорезке получившиеся куски льда утапливаются под лед, для недопущения замерзания воды на лунки вставляются камыши».

Во время движения льда на участках прорези образуются трещины, лед теряет целостность и разламывается на мелкие куски. Этот вид работ эффективен тем, что не требует объемных финансовых затрат: нет необходимости во взрывных работах, не наносится ущерб окружающей среде, добавил источник.

«В целом паводковая обстановка в Актогайском районе находится на особом контроле руководства области», - отметили в управлении предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Павлодарской области.









Фото:instagram.com/kruk_oleg_pavlovich