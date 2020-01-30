Павлодарские спасатели через лес доставили роженицу из дальнего аула

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарские спасатели преодолели 340 километров, чтобы привезти беременную женщину из села Шоктал через лес и холмы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«29 января, в 08.25, получив сообщение главного врача районной больницы, спасательное подразделение города Павлодар в составе заместителя руководителя оперативно-спасательного отряда Абдуалиева Мухамедканапии, главного спасателя Чаленко Валерия и спасателя Сатканова Даурена выехало на вездеходном транспортном средстве «Трэкол» - необходимо было доставить беременную женщину, 1991 года рождения, в областной перинатальный центр. Бездорожье мешало быстрее доехать», - сообщила журналистам пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Основная проблема заключалась в том, что дорога от села Шалдай до села Шоктал проходила через лесной массив, а местность холмистая. Состояние снежного покрова составляет от 35 сантиметров до одного метра, снег рыхлый.

«В 12.00 часов спасатели сначала прибыли до села Шалдай Шербактинского района, забрав с собой акушера-гинеколога и медсестру сельской врачебной амбулатории села Шалдай, выехали в село Шоктал района Аккулы по месту жительства роженицы. По прибытию медики провели осмотр беременной женщины, и было принято решение доставить роженицу в областной перинатальный центр», - пояснили в ДЧС.В 17.17 спасатели женщину передали врачам этого медицинского учреждения, преодолев 340 километров.



Фото ДЧС Павлодарской области.