Павлодарские школьники завоевали медали на международном конкурсе в Алматы

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Ученики школ Павлодарской области привезли три диплома с конкурса имени У. Джолдасбекова, который состоялся в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Алматы, на базе механико-математического факультета Казахского национального университета имени аль-Фараби, прошёл традиционный XII международный конкурс по математике и механике имени У. Джолдасбекова, - сообщили в управлении образования Павлодарской области со ссылкой на региональный учебно-методический центр дополнительного образования «Ертіс дарыны». - Павлодарскую команду представили девять призёров и победителей областного этапа республиканского конкурса научных проектов».

Основная цель конкурса – всемерно содействовать развитию школьного математического образования, совершенствовать систему организации и инфраструктуры исследовательской деятельности учащихся.

В этом мероприятии приняли участие 168 школьников из всех регионов Казахстана, а также дети из Таджикистана и Кыргызстана. Они соревновались по секциям математики, прикладной математики, механики и математических методов в экономике.

«По итогам конкурса обладателем диплома І степени стал учащийся 11 класса областного многопрофильного полиязычного лицея-интерната для одарённых детей Бекмухаммед Баянбай (секция «математические методы в экономике»), диплома ІІ степени - учащаяся 11 класса Кенжекольской школы города Павлодара Маджида Алпамыс (секция «механика»), диплома ІІІ степени – учащийся 11 класса школы-лицея города Аксу Александр Масалабо (секция «механика»)», - дополнили в управлении.





Фото павлодарского региональный учебно-методический центр дополнительного образования «Ертіс дарыны».