Павлодарские школьники завоевали четыре медали на олимпиаде «Шёлковый путь»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Ученики павлодарских школ привезли 2 серебряные и 2 бронзовые медали из Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Алматы на базе механико-математического факультета Казахского национального университета имени Аль-Фараби состоялась ХХІ Международная олимпиада «Шёлковый путь» в офлайн-формате, - сообщили в управлении образования Павлодарской области. - По итогам международной олимпиады по математике «Шёлковый путь» павлодарские школьники завоевали четыре призовых места».

По словам организаторов, в этой международной олимпиаде приняли участие Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Турция, Азербайджан, Китай и другие страны, расположенные вдоль Великого Шёлкового пути. От Казахстана в олимпиаде приняли участие более 120 школьников. Все они победители и призёры областного этапа республиканской олимпиады по предмету «Математика».

Павлодарские дети участвуют в этой олимпиаде с 2003 года. Ежегодно в ней участвуют более ста олимпийцев со всего Казахстана. Но только несколько десятков могут решить хотя бы одну задачу, так как задания по сложности превосходят многие национальные олимпиады. Министерство образования и науки Республики Казахстан включило это мероприятие в официальный перечень международных олимпиад.

«Серебряную медаль завоевали Владимир Роговский, учащийся 9 класса школы-лицея № 8 для одарённых детей, Айжан Кенжебаева, учащаяся 11 класса гимназии имени Абая для одарённых детей. Бронзовые медали завоевали учащиеся 9, 11 классов школы-лицея для одарённых детей Анастасия Одинцова и Алдияр Ибраев», - рассказали в областном управлении образования.