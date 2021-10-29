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    20:23, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Павлодарские школьники учились быть спасателями

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре для детей устроили эстафету «Юный спасатель». Воспитанники клуба «Оркен» детско-подросткового клуба «Жигер» тушили воображаемые пожары и оказывали «раненым» медицинскую помощь, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сотрудники филиала «Центр медицины катастроф МЧС Казахстана» по Павлодарской области совместно с клубом «Оркен» детско-подросткового клуба «Жигер» провели эстафету «Юный спасатель» для подростков», - рассказали в отделе образования Павлодара.

    Мероприятие началось с торжественного построения. Врач бригады экстренного реагирования Центра медицины Игорь Колесниченко рассказал юным участникам о том, что такое МЧС, и о работе спасателей. Он и фельдшер бригады экстренного реагирования Александра Тимошко объяснили детям, в чём заключается работа Центра медицины катастроф, и провели практические занятия доврачебной помощи по оказанию первой медицинской помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций. Затем воспитанники сами выполняли задания в роли спасателя и эксперта по оказанию медпомощи пострадавшему. Они приняли участие в эстафетах «Полезное и неполезное», «Потуши пожар», «Спецмашины» с различными заданиями и сложностями по наложению повязки на предплечье, действиями при травмах руки, обморожении и безопасному положению человека. Воспитанники достойно преодолели этапы эстафеты, демонстрируя желание победить, спасти и показать свою дисциплинированность.

    «По сумме баллов судьи определили победителей индивидуально в каждом виде соревнования и в общекомандном зачёте. Всех победителей в торжественной обстановке организаторы соревнования наградили грамотами и сладкими угощениями», - добавили в отделе образования.

    «Проведение таких мероприятий позволяет школьникам закрепить знания в оказании первой медицинской помощи, воспитать уважительное отношение к людям, чей долг - помогать нам в чрезвычайных ситуациях», - сказал Игорь Колесниченко.



    Фото отдела образования г. Павлодара.

    Теги:
    МЧС Общество Павлодарская область
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