Павлодарские школьники стали призерами олимпиады в Катаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - «Серебро» международной естественнонаучной олимпиады юниоров завоевали павлодарские школьники в Дохе (Катар), передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Дохе (Катар) завершилась Международная естественнонаучная олимпиада юниоров (IJSO). Казахстан на интеллектуальном турнире школьников представили ученики 9 класса школы-лицея №8 для одарённых детей города Павлодара Динмухамед Рахимжанов и Владимир Лим. По итогам олимпиады Динмухамед и Владимир награждены серебряными медалями», - сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» пресс-секретарь управления образования Павлодарской области Багдаулет Нурмат.





Это вторая международная олимпиада, в которой ребята приняли участие, отметил он.

«В прошлом году они завоевали бронзовые медали в Ботсване (Южная Африка)», - поделился Б. Нурмат.









Фото управления образования Павлодарской области