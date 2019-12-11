Павлодарские школьники стали призерами олимпиады в Катаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - «Серебро» международной естественнонаучной олимпиады юниоров завоевали павлодарские школьники в Дохе (Катар), передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В городе Дохе (Катар) завершилась Международная естественнонаучная олимпиада юниоров (IJSO). Казахстан на интеллектуальном турнире школьников представили ученики 9 класса школы-лицея №8 для одарённых детей города Павлодара Динмухамед Рахимжанов и Владимир Лим. По итогам олимпиады Динмухамед и Владимир награждены серебряными медалями», - сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» пресс-секретарь управления образования Павлодарской области Багдаулет Нурмат.
Это вторая международная олимпиада, в которой ребята приняли участие, отметил он.
«В прошлом году они завоевали бронзовые медали в Ботсване (Южная Африка)», - поделился Б. Нурмат.
Фото управления образования Павлодарской области
- К 2024 году во всех школах Казахстана будут предметные кабинеты
- Перед переходом на 12-летнее обучение необходимо создать базу - Асхат Аймагамбетов
- Насколько грамотно взрослое население Казахстана
- Асхат Аймагамбетов: Мы усилим требования к вузам, готовящим педагогов
- За мошенничество осуждены два экибастузца
- Как получать хороший урожай с минимумом усилий, придумал школьник из СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана