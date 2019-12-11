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Павлодарские школьники стали призерами олимпиады в Катаре

11 Декабря 2019 18:15
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Павлодарские школьники стали призерами олимпиады в Катаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - «Серебро» международной естественнонаучной олимпиады юниоров завоевали павлодарские школьники в Дохе (Катар), передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В городе Дохе (Катар) завершилась Международная естественнонаучная олимпиада юниоров (IJSO). Казахстан на интеллектуальном турнире школьников представили ученики 9 класса школы-лицея №8 для одарённых детей города Павлодара Динмухамед Рахимжанов и Владимир Лим. По итогам олимпиады Динмухамед и Владимир награждены серебряными медалями», - сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» пресс-секретарь управления образования Павлодарской области Багдаулет Нурмат.


Это вторая международная олимпиада, в которой ребята приняли участие, отметил он.

«В прошлом году они завоевали бронзовые медали в Ботсване (Южная Африка)», - поделился Б. Нурмат.



Фото управления образования Павлодарской области

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Ключевые слова: Павлодарская область, Образование,
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Автор:

Антон Гагарин

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