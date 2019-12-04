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Павлодарские школьники стали победителями Евразийской олимпиады по информатике
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Ученики павлодарского лицея-интерната «Білім-Инновация» для одарённых юношей одержали победу в Евразийской олимпиаде по информатике, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В Алматы на базе Казахского национального университета имени аль-Фараби проводилась 11-ая Евразийская олимпиада по информатике, в которой участвовали 56 команд из Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана, - сообщили в управлении образования Павлодарской области. - По ее итогам учащиеся лицея-интерната «Білім-Инновация» для одаренных юношей Алихан Абихас, Рустем Хасанов были награждены дипломами первой степени, а также стали обладателями грантов Казахстанско-британского технического университета и Astana IT University».
Основной целью олимпиады были формирование информационной компетентности школьников, развитие информационной культуры школьников, выявление талантливой молодёжи в области вычислительных наук, компьютерного моделирования и информационных технологий, отметили в ведомстве.
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