Павлодарские школьники создали иллюстрации к стихам Бахытжана Канапьянова

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – К стихам Бахытжана Канапьянова иллюстрации написали павлодарские дети. Акцию провели художественная школа Павлодара и областная библиотека к юбилею поэта, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В канун 70-летия писателя областная библиотека совместно с детской художественной школой Павлодара организовала конкурс «Достояние души» по мотивам одноимённой книги автора. С мая учащиеся рисовали иллюстрации к произведениям Бахытжана Канапьянова, которые публиковались в сетях Facebook и Instagram», - сообщили в отделе образования Павлодара.

Там отметили, что в ходе акции «Одна страна - одна книга», посвящённой 30-летию Независимости Казахстана, для всенародного чтения было отобрано 30 лучших произведений известных казахстанских авторов. В эту тридцатку входит поэтический сборник стихов «Достояние души» Бахытжана Канапьянова, казахстанского поэта. В поэтическую книгу вошли стихи, написанные за последние годы нового столетия.

«Автор красочно и живо на поэтическом языке выразил исторические и жизненные перемены народа, смог передать виденье и размышления о смысле бытия, состоянии человеческой души, красоте природы», - считают в отделе образования.

Юные художники прониклись в суть, содержание произведений поэта и смогли передать своё восприятие на бумаге, используя различные художественные приёмы и материалы. Над 19 неповторимыми иллюстрациями работали учащиеся 11-13 лет, добавил источник, отметив, что иллюстрации юных художников связывают стихи автора с изобразительным искусством и помогают читателям через свой рисунок глубже понять содержание произведения.

Рисунки выполнены в разных техниках. Чтобы лучше передать красоту поэтической мысли, были использованы бумага и гуашь, бумага с фломастерами либо смешанная техника. В своих иллюстрациях ребята запечатлели жизненный водоворот событий героев произведений, описание времён года, зарисовки природы, лирический облик городов.

«Я старалась раскрыть и передать главную мысль стихотворения, углубиться в детали, расширяя текст визуально. Надеюсь, наши иллюстрации в дальнейшем смогут украсить страницы последующих произведений поэта», - говорит Асель Дюсекеева.

В завершение проекта юные художники приняли участие в творческой встрече с писателем в областной павлодарской библиотеке имени С. Торайгырова. Их работы были представлены писателю на выставке. Лауреат государственной премии Казахстана, член Союза писателей Казахстана Бахытжан Канапьянов поблагодарил юных художников за старание и внимание к его творчеству и пообещал поощрить всех авторов конкурса.