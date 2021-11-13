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Павлодарские школьники состязались в знании произведений Абая

13 Ноября 2021 03:00
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Павлодарские школьники состязались в знании произведений Абая

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре более 100 школьников состязались в знании произведений Абая, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Центром занятости и развития детской одарённости «Павлодар дарыны» отдела образования Павлодара проведён городской этап республиканского конкурса «Абай оқулары». Цель конкурса - популяризация литературного наследия классической казахской литературы, поддержка творчески работающих школьников по абаеведению», - рассказали в отделе образования Павлодара.

Там отметили, что из 36 общеобразовательных школ города в конкурсе приняли участие 104 ученика 8-10-х классов. Из них 50 ребят стали победителями и призёрами. В ходе конкурса учащиеся показали, что изучают и знают творчество великого Абая, читают его произведения и цитируют высказывания.

«Сколько ценных трудов было опубликовано об Абае. Мыслящая личность всё ещё имеет грани, которые необходимо изучить, - сказала методист центра «Павлодар дарыны» Раушан Айдарханова. - Прежде всего, мы хотим показать подрастающему поколению, особенно учащимся школ, величие Абая и актуальность его произведений в настоящее время».

По итогам Абаевских чтений І место заняли 9 школьников, ІІ место - 16, ІІІ место – ещё 25.

Победители городского тура в январе 2022 года примут участие в областном туре.

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#Павлодарская область   #Образование   #Абай  
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Автор:

Антон Гагарин

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