Павлодарские школьники состязались в чтении казахских народных сказок

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Городской отдел образования устроил необычный конкурс на лучшее чтение сказок, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Такая форма популяризации является важнейшим фактором для подрастающего поколения с целью сохранения ценностей народного творчества в семье, школе, понимания и проявления нравственно-этических норм добропорядочности в быту, социуме», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

Дистанционный онлайн-конкурс «Ертеги окып берейн» для поддержки интереса у детей и подростков к чтению казахских народных сказок провели отдел образования города Павлодара в Школе национального возрождения имени К. Даржумана.

В творческом состязании приняли участие 100 участников из 22 общеобразовательных школ города. По итогам конкурса первое место заняли учащаяся пятого класса школы № 19 Азалия Турусбекова за чтение сказки «Аяз би», учащаяся восьмого класса СОШ № 43 Карина Липихина за чтение сказки «Үш аю», учащиеся четвёртого класса школы имени К. Бекхожина Динислам Байдуйсен за чтение сказки «Ким күшти», Мадина Науразбекова за чтение «Мактакыз бен мысык», а также учащаяся пятого класса СОШ имени Б. Момышулы Амина Хамитова за чтение сказки «Ғылманның өнері».

Фото управления образования Павлодарской области