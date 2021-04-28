Павлодарские школьники снимают видеопрограмму о профессиях

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре школьники запустили авторскую видеопрограмму по профориентации. Дети уже сняли выпуски видеопрограммы об актёре, радиожурналисте, телеведущем, педагоге, традиционном певце, молодом предпринимателе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В этой программе дети снимают в студии и на рабочем месте специалиста, чтобы дать краткую информацию. Показывается рабочий день обладателя специальности», - рассказали в управлении образования Павлодарской области.

В павлодарской областной гимназии имени Абая для одарённых детей запустили программу «Моя избранная профессия», автором которой выступил Серик Токай. Ведут передачу, которая выходит два раза в месяц, Ныгметолла Ерасыл и Кумисбек Медина.

«На данный момент снят седьмой выпуск программы «Моя избранная профессия»», - рассказали в управлении.

В ведомстве добавили, что школьники сняли профориентационные выпуски (по 25-30 минут каждый) своей видеопрограммы об актёре, радиожурналисте, телеведущем, педагоге, традиционном певце, молодом предпринимателе.

«Цель - пригласить в программу 72 специалиста, чтобы узнать, насколько популярны эти профессии в современном обществе, направить детей к правильному выбору будущей профессии, показать им, какие из них наиболее выгодны», - уточнили инициаторы проекта.

Фото управления образования Павлодарской области.