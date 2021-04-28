Павлодарские школьники рассказали о своих наблюдениях за Меркурием

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Воспитанники павлодарского Дворца школьников имени М. Катаева завоевали внимание на соревнованиях по астрономии и физике космоса в Алматы, благодаря своим проектам, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Работа Богдана Мельниченко и Сармана Манабаева была посвящена применению практических навыков, наглядно демонстрировала особенности наблюдательной астрономии. Ребята показали результат наблюдений за планетой Меркурий: планета является малоизученной, существует много сложностей для её наблюдения, близость к Солнцу создает немало препятствий», - рассказали в управлении образования Павлодарской области.

Работа этих двух павлодарских школьников заняла второе место. Дети выступили на республиканских научных соревнованиях по астрономии и физике космоса, которые состоялись на базе обсерватории Национального научно-практического, образовательного и оздоровительного центра «Бобек» города Алматы. Научные соревнования носят имя известного казахстанского астрофизика Тукена Омарова.

Сборную Павлодарской области представили воспитанники астроклуба «Антарес» Дворца школьников имени М. Катаева Сарман Манабаев, Богдан Мельниченко, Кирилл Сибилев и Илья Браун. В течение недели ребята приняли участие во всех этапах соревнований, решили теоретические и практические задачи турнирных этапов, отличились в научно-исследовательской работе.

«Проект Кирилла Сибилева и Ильи Брауна занял третье место, проект связан с исследованием спектров. В прошлом над этим вопросом работали такие учёные, как Исаак Ньютон и Густав Кирхгоф, - добавили в облоно. - Ребята рассказали об удивительных свойствах спектра, о том, как даже школьникам можно продолжить их изучение и анализ».

В жюри этого состязания вошли учёные Казахстана из астрофизического института имени В.Г. Фесенкова, Таразского регионального университета имени М.Х. Дулати, Казахского национального университета имени аль-Фараби. Один из членов жюри Владимир Михайлович Терещенко, кандидат физико-математических наук, ранее работал с самим Тукеном Омаровым, чьё имя носит проект.

В марте павлодарские школьники, по информации управления образования, приняли участие в республиканском астропрактикуме, который тоже прошёл на базе обсерватории ННПООЦ «Бобек». Лекции для них прочитали именитые учёные, вошедшие в состав жюри научных соревнований: Владимир Терещенко, Нурзада Бейсен и многие другие.