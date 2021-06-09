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    11:00, 09 Июнь 2021 | GMT +6

    Павлодарские школьники обсудили вопросы экологии

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области экологические часы, в которых приняли участие более 12 000 детей, в ряде школ завершился посадкой деревьев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В общеобразовательных школах Павлодара проведён экологический час с участием более 12 тысяч учащихся первых-десятых классов. Цель - воспитание экологической сознательности по отношению к природным ресурсам, окружающей среде», - рассказали в управлении образования Павлодарской области.

    В первых-четвёртых классах экологические часы прошли на тему «Если бы земля была яблоком» и были посвящены важности земельных ресурсов, в пятых-десятых - на темы «У Земли температура» о решении проблем выброса углекислого газа в мире, «Океаны под угрозой» о решении проблем загрязнения водных ресурсов, отметили в ведомстве.

    «При проведении экологических часов были предусмотрены встречи с представителями водной, энергетической, экологической сфер. В экологических часах в форме диалоговых площадок, познавательных игр, просмотров видеороликов со школьниками обсуждены вопросы бережного отношения к природе родного края, сохранения растительного и животного мира, водных ресурсов, развития здоровых экопривычек: экоотдыха, раздельного сбора твёрдых бытовых отходов, правильного питания, охраны воздуха, защиты земли от загрязнения», - дополнили в управлении образования.

    Экологический час в ряде школ завершился посадкой деревьев.


    Теги:
    Образование Экология Павлодарская область
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