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    21:00, 18 Июнь 2021 | GMT +6

    Павлодарские школьники мастерили одежду из «мусора»

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Городской конкурс в Павлодаре устроила детская художественная школа-клуб ЮНЕСКО, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «По условиям конкурса учащиеся, пришкольные отряды представили свои варианты дизайна одежды из бросовых материалов, устроили модное дефиле для зрителей и рассказали о их предназначении», - рассказали в отделе образования Павлодара.

    Городской конкурс «Экомода» прошёл в ходе летнего проекта «Дәстүр - LIFE» и организован детской художественной школой-клуба ЮНЕСКО Павлодара. В нём приняли участие 57 детей из пришкольных лагерей 16 школ Павлодара и его сельской зоны. Необычное соревнования устроили для развития творческих способностей, воспитания экологической культуры, бережного отношения детей к природе и окружающей среде.

    «Очень разнообразные и интересные виды как отдельных видов одежды, так и коллекций одежды представили дети, использовав различные бросовые материалы: пакеты, полиэтиленовые мешочки, крышки от бутылок, газеты, картон, кусочки тканей, бутылки», - рассказала заместитель руководителя школы Гульнара Мухаметкалина.

    При оценивании жюри учитывало актуальность выполненного наряда, возможность его применения, креативность, эстетичность, отметили в отделе образования. По дизайну костюмов было видно, что участники и их педагоги при изготовлении вложили максимум усилий, фантазии и творчества. Победителями конкурса стали команды из школ № 28, 9.

    - Мы изготовили костюмы для постановки спектаклей на сцене «Эколеди», «Русалочка», «Музыкальная фея». Для этого нам понадобились полиэтиленовые мешочки, пакеты, пробки, газеты, компьютерные диски, - познакомила с работами своей команды ученица шестого класса из команды школы пригородного села Жетекши двенадцатилетняя Рената Алдабергенова.

    - Используя бросовые материалы, мы показали их полезность при умелом использовании, а также хотели показать, что люди не должны их выбрасывать на улицу и наносить вред природе, - сказала ученица четвёртого класса из команды школы № 38 десятилетняя Сабина Бисенбенова.



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