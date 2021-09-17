Павлодарские работодатели незаконно использовали иностранную рабочую силу

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарская полиция подвела итоги операции «Мигрант», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«К административной ответственности привлечены 306 граждан, из них 164 иностранных граждан СНГ - за нарушение правил пребывания в Республике Казахстан и 142 казахстанца. Установлено 23 факта незаконного использования иностранной рабочей силы», - рассказал начальник управления миграционной службы департамента полиции Павлодарской области Арман Уалиев.

По данным правоохранительных органов, стражи порядка в регионе провели операцию «Мигрант».

«По всем фактам работодатели, незаконно нанявшие иностранцев на работу, привлечены к административной ответственности. За необеспечение соблюдения иностранцами установленных правил пребывания в Республике Казахстан привлечено 119 казахстанцев.

«Кроме этого, установлено местонахождение 12 неплательщиков алиментов и должников», - проинформировал А. Уалиев.

В полиции отметили, что 14 сентября на улице Жусупа задержаны 20- и 34-летние граждане Республики Узбекистан, которые не имели документов, удостоверяющих личность. Они были помещены в приёмник-распределитель города Павлодар для дальнейшего установления их личности.

«Также возле здания одного из торговых домов задержана 26-летняя гражданка Республики Узбекистан, которая назойливо обращалась к окружающим с целью попрошайничества. В отношении девушки составлен административный протокол, подвергнута к административному взысканию в виде административного штрафа в сумме 14 585 тенге», - привели пример в департаменте полиции.