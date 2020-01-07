Павлодарские профессора стали лучшими преподавателями казахстанских вузов

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Профессора из ПГУ стали лучшими преподавателями казахстанских вузов. Победители получили гранты, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Toraighyrov University, шести павлодарским профессорам присудили премии за победу в республиканском конкурсе «Лучший преподаватель вуза 2019».

Обладателями грантов стали Аблай Жунусов, Галия Итыбаева, Галия Кажибаева, Алма Мусина, Куандык Саканов, Марина Темербаева.

«Ассоциированный профессор кафедры «Металлургия» Аблай Жунусов запланировал петрографические исследования рудных материалов в Уральском отделении Российской академии наук. Профессор-биотехнолог Марина Темербаева потратит грант на получение международных патентов. Заведующая кафедрой «Финансы и учет» Алма Мусина выпустит электронное учебное пособие на английском языке, где адаптирует бухгалтерский учёт Чехии с казахстанским», - добавили в вузе.

Павлодарские профессора продолжат свои научные изыскания они продолжат в сфере металлургии и машиностроения, биотехнологии, финансов и строительства.