+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -4 °С
USD 381.20 EUR 426.64
RUB 6.14 CNY 54.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Павлодарские профессора стали лучшими преподавателями казахстанских вузов

7 Января 2020 08:49
Поделиться:
Павлодарские профессора стали лучшими преподавателями казахстанских вузов

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Профессора из ПГУ стали лучшими преподавателями казахстанских вузов. Победители получили гранты, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Новости по теме

Кому в Казахстане запрещено заниматься педагогической деятельностью
Привлекать к переписи населения учителей без оплаты строго запрещено – Бибигуль Асылова За наставничество и подготовку к международным олимпиадам педагогам выплатят доплату Какие условия создадут педагогам, работающим в селах

Как сообщили в пресс-службе Toraighyrov University, шести павлодарским профессорам присудили премии за победу в республиканском конкурсе «Лучший преподаватель вуза 2019».

Обладателями грантов стали Аблай Жунусов, Галия Итыбаева, Галия Кажибаева, Алма Мусина, Куандык Саканов, Марина Темербаева.

«Ассоциированный профессор кафедры «Металлургия» Аблай Жунусов запланировал петрографические исследования рудных материалов в Уральском отделении Российской академии наук. Профессор-биотехнолог Марина Темербаева потратит грант на получение международных патентов. Заведующая кафедрой «Финансы и учет» Алма Мусина выпустит электронное учебное пособие на английском языке, где адаптирует бухгалтерский учёт Чехии с казахстанским», - добавили в вузе.

Павлодарские профессора продолжат свои научные изыскания они продолжат в сфере металлургии и машиностроения, биотехнологии, финансов и строительства.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Павлодарская область, Образование,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив