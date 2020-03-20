Павлодарские предприниматели поддержали призыв Нурсултана Назарбаева

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Предприниматели Павлодарской области выступили с заявлением в поддержку призыва Нурсултана Назарбаева создать республиканский фонд для борьбы с коронавирусом, передает МИА «Казинформ».

«Кемедегінің жаны бір». Елбасы, Первый Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев очень точно описал ситуацию, с которой сегодня столкнулась как наша страна, так и весь мир. Сейчас, когда новости об экономике и коронавирусе становятся тревожнее с каждым днем, казахстанцам жизненно необходимо сплотиться и вместе противостоять угрозам. К чему нас и призвал Елбасы, в очередной раз проявивший свою мудрость и заботу о народе Казахстана», - говорит в совместном заявлении предпринимателей региона Серик Садуакасов из Экибастуза.

Глава ТОО «Кренделия» Зинаида Пархоменко, в свою очередь, заявила, что всецело поддерживает предложение Нурсултана Назарбаева создать фонд, уверив, что «бизнесмены павлодарского Прииртышья без малейшего колебания заявляют, что готовы поддержать соотечественников».

«Мы также продолжим поддерживать работников наших предприятий. Нынешняя экономическая ситуация не должна отразиться на их занятости и доходах. Единство и сплоченность в трудные периоды всегда были источником оптимизма и успеха казахстанцев. И этот раз, мы уверены, не станет исключением! Бiз бiргемiз!» - отметила Глюзя Алпысбаева, предприниматель города Аксу.

Ранее Елбасы выступил с обращением к народу, в котором призвал казахстанцев сплотиться в этот непростой период, поддержать меры, принимаемые Президентом и Правительством в связи с экономической и эпидемической ситуацией в стране, а также предложил создать республиканский фонд.