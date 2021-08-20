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Павлодарские полицейские задержали скрывавшую преступление сельчанку

20 Августа 2021 12:05
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Павлодарские полицейские задержали скрывавшую преступление сельчанку

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарские полицейские задержали скрывавшую преступление сельчанку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сотрудниками Отдела полиции Успенского района Павлодарской области расследуется дело в отношении 30-летней сельчанки, укрывавшей от полиции преступление, которое совершил ее сожитель. В конце июня в селе Козыкеткен Успенского района, 22-летний местный житель, после словесной ссоры, нанес ножевые ранения своему знакомому, в результате чего, тот скончался на месте», - прокомментировали в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Свидетелем преступления стала сожительница сельчанина, но, вместо того, чтобы сообщить о случившемся в полицию, девушка сначала попыталась избавиться от вещественных доказательств – помыла и спрятала орудие совершения преступления – нож, а также постирала вещи погибшего.

«После чего, сожители покинули место происшествия и спрятались в саду. Они планировали уехать из района, чтобы скрыться от наказания, однако осуществить намеренное им не удалось. Спустя несколько часов были задержаны полицией», – рассказал первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

В отношении подозреваемого мужчины в совершении преступления проводится досудебное расследование по части 3 статьи 106 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

А в отношении его возлюбленной, укрывавшей данное преступление, начато досудебное расследование по статье 432 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.


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#Павлодарская область   #Борьба с преступностью   #Общество  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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