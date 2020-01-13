Павлодарские полицейские задержали шестерых нетрезвых водителей

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарские полицейские начали более сурово наказывать водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Двенадцатого января, около 02:00, во дворе дома 92 по улице Толстого задержан гражданин С. 1996 года рождения, житель города Павлодара, который управлял транспортным средством марки «ВАЗ-21150» в состоянии алкогольного опьянения согласно заключению медицинского освидетельствования. По данному факту возбуждено административное производство по статье 608 части первой КРКоАП, материал направлен для рассмотрения в специализированный административный суд города Павлодара», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

13 января постановлением суда водитель признан виновным в этом административном правонарушении. Он лишён водительских прав на семь лет и получил административный арест на 15 суток, прокомментировали полицейские, добавив, что ранее на аналогичное нарушение предусматривалось лишение прав сроком на три года.

«Двенадцатого января, около 03:55, во время патрулирования в Экибастузе, по улице Ауэзова, полицейскими остановлена автомашина «Toyota Land Cruiser» под управлением 36-летнего водителя. Согласно заключению освидетельствования водитель находился в состоянии алкогольного опьянения», - добавили в полиции.

По всем фактам возбуждены административные производства по статье 608 части первой КРКоАП, а материалы направлены в административные суды области.

«Одиннадцатого января 2020 года вступили в законную силу изменения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях в части усиления ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Теперь за вождение в нетрезвом виде водителям грозит арест, это тяжкое преступление без возможности примирения, - дали комментарий в пресс-службе. - Если раньше вождение в состоянии алкогольного опьянения предусматривало лишение прав до двух лет и арест до 40 суток, то теперь им грозит лишение свободы до года и лишение прав до 10 лет. Более того, если лишённый прав на определённый срок гражданин вновь сел за руль автомобиля и был задержан в состоянии алкогольного опьянения, то его пожизненно лишат водительского удостоверения».