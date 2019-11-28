Павлодарские полицейские спасли более 150 замерзавших водителей и пассажиров с начала месяца

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Только за ноябрь 2019 года павлодарские полицейские спасли на автодорогах более 150 человек, из них 64 - граждане иностранных государств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Утром 28 ноября 67 –летний Жабай Сураганов, направляясь в село Иртышск, чуть не попал в беду на трассе возле села Панфилово. Сотрудник полиции Иртышского района, увидев автомобиль на обочине дороги, предложил помощь и отбуксировал его до села Иртышск на служебной автомашине «Нива.

Жабай Нажмиденович благодарит за помощь участкового инспектора полиции Иртышского района капитана полиции Мади Зейнуллаевича Игберлинова.

Ранее, 19 ноября в 02.15 сотрудники hоты патрульной полиции ДП Павлодарской области капитан полиции Ерлан Сабитов и старший лейтенант полиции Медет Тогайбай заметили на 189-м километре автодороги «Павлодар - Кызылорда» стоящий на обочине с включенными аварийными сигналами автобус марки Setra. Полицейские тут же остановились. Как выяснилось, автобус ехал из российского Новокузнецка в Кыргызстан. В салоне находилось 43 пассажира, в том числе три женщины, все граждане Таджикистана. Двое водителей - граждане Кыргызстана. Мороз давал о себе знать, люди начинали мерзнуть в холодном автобусе, застрявшем на трассе из-за поломки. Полицейские приняли меры по доставлению пассажиров в школу станции Бозшаколь, где людей напоили горячим чаем.

«Я благодарю полицейских за такой человеческий поступок. Если бы не отважные действия Ерлана и Медета, я боюсь представить, что бы произошло с моими соотечественниками. Я желаю всем полицейским Павлодара мира и добра, новых достижений в службе»,- поблагодарил от имени таджикской диаспоры Хусайн Гулов, председатель ОО «Таджикского ЭКО «Ситораи Сомон», член совета Ассамблеи народа Казахстана.

И это далеко не единичный случай за последний месяц, когда рейсовые автобусы, следовавшие из соседних государств, из-за поломки несколько часов стояли на трассе и люди мерзли в холодном салоне, а полицейские приходили первыми на помощь.

Ведомство отмечает, что в адрес полицейских подступает много благодарностей за помощь на дороге, и приводит несколько примеров.

«Рахмет сотрудникам дорожной полиции Актогайского района, автопатрулю 0011! 27.11.2019 года ехал из г. Нур-Султан в Иртышский район, около 22:40ч., возле с. Тортай порвался ремень генератора, заглох двигатель. Замерз на трассе, позвонил на 112, там сказали позвонить в полицию (вот тебе служба спасения). Сотрудники полиции отреагировали быстро, отбуксировали в пункт обогрева, обеспечили ночлегом, угостили горячим чаем. Хочу выразить благодарность сотрудникам полиции ОП Актогайского района от Тастанбекова Дутангали Бердихановича».

«Сломались, простояли на Актогайской трассе 2 часа. НИКТО, никто не останавливается. Хорошо, полицейский экипаж 0057 не дал нам замерзнуть! Ребята вообще молодцы, быстро зацепили и потащили, хотелось бы, чтоб народ знал, что есть добрые люди! Написал пост благодарности в Инстаграм, житель г. Омск Российской Федерации».