Павлодарские полицейские призвали мотоциклистов отказаться от лихачества

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области за вождение автотранспорта в пьяном виде к административной ответственности привлекли около 300 водителей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«12 апреля полицейскими на пересечении улиц Гагарина – Ворушина был замечен мотоцикл марки «TOUR», который двигался с высокой скоростью. При остановке от мужчины исходил резкий запах алкоголя», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

Там отметили, что по результатам экспертизы 28-летний горожанин, управлявший мотоциклом, был в алкогольном опьянении. В отношении него составлен административный протокол. Материал направлен в суд для принятия решения, а сам мотоцикл помещён на специализированную штрафстоянку.

«С начала года на территории Павлодарской области в соответствии с требованиями статьи 608 КРКоАП привлечены к административной ответственности порядка 300 водителей», - добавили в ДП региона.

В правоохранительных органах заявили, что мотоциклисты часто пренебрежительно относятся к вопросам личной безопасности на дорогах и к соблюдению правил дорожного движения. Бывают случаи, когда они позволяют себе садиться за руль в нетрезвом состоянии.

«Полицейские призывают мотоциклистов отказаться от лихачества и помнить о том, что даже незначительное превышение разрешённой максимальной скорости yгрожает жизни и здоровью как самого водителя, так и остальныx участников дорожного движения. Помните, соблюдение правил дорожного движения – залог Вашей безопасности и окружающих», - обратились к водителям стражи порядка.