Павлодарские полицейские поместили на штрафстоянки около 5 тысяч голов скота

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - С начала года павлодарскими полицейскими выявлено 4936 голов бесконтрольно пасущегося скота. Животные помещены на штрафные стоянки, а владельцы скота наказаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-службы ДП Павлодарской области в Instagram.

Проблема бесконтрольно пасущегося скота на сегодняшний день остается актуальной. Бесхозный скот - легкая добыча для воров, а также может стать причиной дорожно-транспортных происшествий с печальными последствиями.

К примеру, на 324 км автодороги «Омск - Майкапчагай» в районе Теренколь сотрудниками Роты патрульной полиции выявлены коровы, которые паслись без присмотра. Полицейскими 10 голов КРС водворены на специальную штрафную стоянку для скота. Сотрудниками полиции владелец скота установлен, 40-летний сельчанин привлечен к административной ответственности по статье 408 КРКоАП, наложен штраф в размере 3 МРП (8751 тенге - прим.ред.).

В другом случае, на 11км автодороги «Ленинский – Аксу» обнаружены коровы, которые также бесконтрольно паслись у трассы и на сенокосе, где вытаптывали сено, предназначенное для корма скота на зиму. Участковым инспектором полиции 34 голов КРС загнаны на штрафную стоянку. 55-летний владелец скота привлечен к административной ответственности по статье 408 КРКоАП.

- Всего же с начала года павлодарскими полицейскими выявлено 4936 голов бесконтрольно пасущегося скота, которые помещены на штрафные стоянки. На территории области на сегодняшний день функционируют 146 штрафных стоянок для скота, - проинформировал исполняющий обязанности командира Роты патрульной полиции Департамента полиции Павлодарской области Адлет Мергазин.



