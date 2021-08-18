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Павлодарские полицейские поместили на штрафстоянки около 5 тысяч голов скота

18 Августа 2021 15:40
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Павлодарские полицейские поместили на штрафстоянки около 5 тысяч голов скота

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - С начала года павлодарскими полицейскими выявлено 4936 голов бесконтрольно пасущегося скота. Животные помещены на штрафные стоянки, а владельцы скота наказаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-службы ДП Павлодарской области в Instagram.

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Проблема бесконтрольно пасущегося скота на сегодняшний день остается актуальной. Бесхозный скот - легкая добыча для воров, а также может стать причиной дорожно-транспортных происшествий с печальными последствиями.
К примеру, на 324 км автодороги «Омск - Майкапчагай» в районе Теренколь сотрудниками Роты патрульной полиции выявлены коровы, которые паслись без присмотра. Полицейскими 10 голов КРС водворены на специальную штрафную стоянку для скота. Сотрудниками полиции владелец скота установлен, 40-летний сельчанин привлечен к административной ответственности по статье 408 КРКоАП, наложен штраф в размере 3 МРП (8751 тенге - прим.ред.).
В другом случае, на 11км автодороги «Ленинский – Аксу» обнаружены коровы, которые также бесконтрольно паслись у трассы и на сенокосе, где вытаптывали сено, предназначенное для корма скота на зиму. Участковым инспектором полиции 34 голов КРС загнаны на штрафную стоянку. 55-летний владелец скота привлечен к административной ответственности по статье 408 КРКоАП.
- Всего же с начала года павлодарскими полицейскими выявлено 4936 голов бесконтрольно пасущегося скота, которые помещены на штрафные стоянки. На территории области на сегодняшний день функционируют 146 штрафных стоянок для скота, - проинформировал исполняющий обязанности командира Роты патрульной полиции Департамента полиции Павлодарской области Адлет Мергазин.



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#Павлодарская область   #ДТП   #МВД РК   #Животные  
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