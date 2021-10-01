Павлодарские полицейские опекают отца и семью своего погибшего коллеги
«В канун Дня пожилого человека стражи порядка посетили отца лейтенанта юстиции Сармантаева Каната Булатовича, погибшего при исполнении служебного долга, и оказали помощь семье в виде твердого топлива», - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.
Болата ага, отца своего коллеги, полицейские взяли под свою опеку 27 лет назад . Его сын, будучи оперуполномоченным, погиб при задержании опасного преступника 3 июня 1996 года. Отец погибшего полицейского Каната Сармантаева живет в селе Достык Павлодарского района. В канун Дня пожилого человека аксакала поздравили коллеги его сына.
«Мы всегда готовы оказать помощь и поддержку семьям погибших сотрудников. Конечно, невозможно заменить сына родителям, но в наших силах хранить добрую память о них, проявлять заботу и внимание, - отметил Ренат Киреев, заместитель начальника отдела полиции Павлодарского района. - В департаменте полиции помнят всех своих героев. Их имена высечены на мраморной плите; есть свой музей, где отмечены все наши герои, которые ценою жизни охраняли покой граждан».
По его словам, погибшие в военное и мирное время всегда будут примером мужества, доблести и героизма.
Болат ага поблагодарил коллег своего сына за постоянные внимание, заботу и пожелал полицейским успехов в службе. Поддержка семей погибших сотрудников стала для павлодарских стражей порядка традицией, говорят в департаменте.
«Сотрудники полиции Павлодарской области всегда помнят погибших коллег, преклоняют головы перед их подвигами, которые навечно останутся в памяти и сердцах людей», - заявили в ведомстве.