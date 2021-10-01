Павлодарские полицейские опекают отца и семью своего погибшего коллеги

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Оперуполномоченный Канат Сармантаев погиб 27 лет назад, но все эти годы павлодарские полицейские оказывают внимание его отцу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В канун Дня пожилого человека стражи порядка посетили отца лейтенанта юстиции Сармантаева Каната Булатовича, погибшего при исполнении служебного долга, и оказали помощь семье в виде твердого топлива», - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.

Болата ага, отца своего коллеги, полицейские взяли под свою опеку 27 лет назад . Его сын, будучи оперуполномоченным, погиб при задержании опасного преступника 3 июня 1996 года. Отец погибшего полицейского Каната Сармантаева живет в селе Достык Павлодарского района. В канун Дня пожилого человека аксакала поздравили коллеги его сына.

«Мы всегда готовы оказать помощь и поддержку семьям погибших сотрудников. Конечно, невозможно заменить сына родителям, но в наших силах хранить добрую память о них, проявлять заботу и внимание, - отметил Ренат Киреев, заместитель начальника отдела полиции Павлодарского района. - В департаменте полиции помнят всех своих героев. Их имена высечены на мраморной плите; есть свой музей, где отмечены все наши герои, которые ценою жизни охраняли покой граждан».

По его словам, погибшие в военное и мирное время всегда будут примером мужества, доблести и героизма.

Болат ага поблагодарил коллег своего сына за постоянные внимание, заботу и пожелал полицейским успехов в службе. Поддержка семей погибших сотрудников стала для павлодарских стражей порядка традицией, говорят в департаменте.

«Сотрудники полиции Павлодарской области всегда помнят погибших коллег, преклоняют головы перед их подвигами, которые навечно останутся в памяти и сердцах людей», - заявили в ведомстве.