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    20:12, 16 Апрель 2022 | GMT +6

    Павлодарские полицейские нашли 66 неплательщиков алиментов

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – С начала года павлодарскими полицейскими установлено 66 неплательщиков алиментов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В текущем году установлено местонахождение 66 разыскиваемых лиц, не плативших алименты своим детям. Стоит отметить, что сведения о транспортных средствах должников вносятся в автоматизированные системы «Автопоток» и «Интегра». В отношении 20 выехавших за пределы РК разыскиваемых лиц направлены письма в органы внутренних дел государств по месту их нахождения,- отметил н ачальник управления миграционной службы ДП Павлодарской области Арман Уалиев.

    Так, полицейскими установлено местонахождение 36-летней должницы, которая находилась на территории Российской Федерации во Владимирской области. А 35-летний злостный неплательщик алиментов, находящийся в розыске с 2015 года, установлен на территории ВКО Шемонайского района г. Шемонаиха.

    Основанием к розыску служит определение суда о розыске ответчика и регистрируется оно в органе полиции по месту проживания истца, а не разыскиваемого, как полагают заявительницы (в основном это женщины). Здесь же необходимо разъяснить, что установить ответчика, это не значит взыскать с него неуплаченные суммы. Полномочия полиции заканчиваются на установлении местонахождения разыскиваемого и обязательстве его явиться к судебному исполнителю. Взыскания производят судебные органы.

    В случае, если миграционной службой в течение месяца не удается установить местонахождения алиментщика, то по требованию взыскателя выдается соответствующий документ, на основании которого органы социального обеспечения выплачивают временное пособие на содержание детей в период розыска должника.


    Теги:
    МВД РК Общество Суды Правоохранительные органы
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