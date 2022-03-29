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    14:50, 29 Март 2022 | GMT +6

    Павлодарские полицейские надели новую форму

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области форму нового образца надели стражи порядка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Новая форма и обувь значительно удобнее предыдущей; она разработана как для пешего, так и для автопатруля. Кроме того, здесь имеется множество светоотражающих элементов, что безопасно для нас в тёмное время суток и в непогоду; также имеются логотипы, это очень важно и для граждан: полицейского легко можно будет увидеть издалека и обратиться за помощью, а металлические жетон, эмблема, кокарда заменены на текстильные - это намного комфортнее для сотрудника полиции», – поделился впечатлениями инспектор службы батальона патрульной полиции старший лейтенант Асет Курмангалиев.

    На плацу батальона патрульной полиции города Павлодара состоялся строевой смотр личного состава с участием первого заместителя начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрата Каирова в связи с переходом строевых подразделений к новой форме.

    В департаменте полиции Павлодарской области напомнили, что Президент Казахстана продвигает путь прогрессивных реформ, способных вывести страну на новый этап развития. В рамках поручения Главы государства реализуется пилотный проект «Казахстанская сервисная модель полиции», и создана форма нового образца для более эффективного и комфортного несения службы.

    Во время смотра Жаскайрат Каиров проверил готовность сотрудников полиции к службе, строевую подготовку и обеспеченность обмундированием.

    «Сегодня вы надели новую форму, это ещё один уверенный шаг к построению Нового Казахстана. Пусть наша служба станет ещё более эффективной и так же будет направлена на обеспечение безопасности граждан, пресечение и профилактику правонарушений. Желаю Вам не запятнать честь мундира», – отметил полковник Каиров.

    Полицейские уже успели отметить преимущества нового форменного обмундирования. В Павлодарской области новую форму пока сменили строевые подразделения. Вскоре планируется выдать форму нового образца для участковых инспекторов полиции.


    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Правоохранительные органы Павлодарская область
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