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    15:31, 24 Май 2021 | GMT +6

    Павлодарские полицейские изъяли 100 единиц зарегистрированного оружия

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Десять человек за семь дней наказаны за нарушение правил регистрации оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Только за семь дней полицейскими проведены 220 рейдовых мероприятий по выявлению незаконно хранящегося оружия; проверены крестьянские хозяйства, отгонные участки, а также юридические лица, занятые в сфере оборота оружия. По месту жительства проверено порядка 2 000 индивидуальных владельцев оружия. В результате за нарушение правил хранения в отношении 73 владельцев возбуждены административные производства по статье 484 КРКоАП, - рассказал начальник управления административной полиции Департамента полиции Павлодарской области Нуржан Танатаров. – Ещё десять владельцев привлечены по статье 486 КРКоАП за нарушение порядка регистрации (перерегистрации) оружия».

    В полиции отметили, что за нарушение правил оборота оружия у владельцев изъяли 100 единиц зарегистрированного оружия. Все нарушители направлены на переподготовку в специализированные учебные центры.
    «К примеру, в городе Аксу мужчина незаконно носил с собой обрез двуствольного гладкоствольного ружья двенадцатого калибра. В Экибастузе полицейскими изъят обрез гладкоствольного одноствольного пятизарядного охотничьего ружья модели «МЦ-21-12», – привели примеры в облоно.

    А в одном из сел Иртышского района, в гараже у сельчанина, изъяли гладкоствольное двуствольное ружьё марки ТОЗ-66. По всему изъятому оружию назначена баллистическая экспертиза, сообщили в пресс-службе департамента.

    С 17 мая по 17 июня в Павлодарской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Кару» по изъятию огнестрельного оружия из незаконного оборота, розыску похищенного и утраченного оружия, а также проверке владельцев гражданского оружия по домам на предмет соблюдения требований законодательства по сохранности оружия.



    Теги:
    Закон и право Павлодарская область
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