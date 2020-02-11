Павлодарские полицейские и волонтеры оказали помощь детям из состоящих на учете семей

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарские полицейские и волонтёры продолжили регулярную акцию по поддержке семей, состоящих на учёте в правоохранительных органах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Как показывает практика, родители, которые знают, что их поведение на контроле у правоохранительных органов, пытаются избавиться от различного рода зависимостей и наладить быт, делая все возможное, чтобы дети жили в нормальных условиях», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Полиция вместе с волонтёрами поискового отряда «Вита» навестили семьи, которые состоят на контроле органов внутренних дел.

«Семья Татьяны Николаевны, где воспитываются пятеро детей, встретила сотрудников полиции и волонтёров с особым радушием. С порога стало заметно, что мама потихоньку старается поправить жизненную ситуацию, - поделились впечатлениями стражи порядка. - Комната, из которой с улыбками выглядывали дети, выглядела уютной и светлой».

Полицейские подарили несколько добрых и тёплых часов детям, побаловали ребят вкусными подарками, мягкими игрушками и необходимыми вещами.

«Я на Новый год просил у Деда Мороза самокат, - сказал пятилетний Ваня. Я ждал, но под елкой его всё не было - даже маму просил ёлку не убирать, а сегодня полицейские подарили мне самокат. Спасибо большое».

«У меня слезы. Я так счастлива, что волонтёры и полицейские подарили радость моему сыну, - сказала Снежана Борисовна уже из другой семьи. - Он ждал этот самокат, надеялся. Я благодарна всем. Спасибо материнское, всем желаю удачи в службе, в работе».

«Такие мероприятия мы проводим регулярно, - рассказал майор полиции Руслан Сулейменов. - Мы не только подарки подарили детям, но и рассказали о нашей службе, кто такой полицейский, в чём заключается наша служба. Также рассказали о деятельности волонтёров, чем они занимаются, какую помощь оказывают».