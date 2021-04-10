Павлодарские полицейские и владельцы ломбардов заключили меморандум о сотрудничестве

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Сотрудничество ломбардов с правоохранительными органами в Павлодаре закрепили меморандумом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Работники ломбардов при сдаче населением в ломбард вещей, ювелирных изделий, бытовой техники, описание которых соответствует описанию похищенных, незамедлительно информируют полицию. Также ломбарды будут информировать полицию о вещах, находящихся в ломбарде свыше одного месяца по истечении срока погашения займа», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области прессе.

По данным ведомства, участковые инспекторы полиции отделения местной полицейской службы центрального отдела полиции Павлодара заключили двусторонний меморандум с руководителями ломбардов Павлодара. На такой шаг сотрудники правоохранительных органов областного центра пошли, реализуя программу МВД Казахстана по профилактике и предотвращению краж имущества у граждан. Такой документ они подписали для того, чтобы обмениваться информацией по охране общественного порядка и предотвращению незаконного оборота в ломбардах вещей, полученных преступным путём.

«В ходе обсуждений были рассмотрены также вопросы незамедлительного выезда сотрудников полиции при совершении правонарушений как на территорию ломбарда, так и в непосредственной близости», - добавили в полиции.

Фото ДП Павлодарской области









ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Отсадочный комплекс предприятия ежегодно перерабатывает более миллиона тонн шлака феррохрома, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».





«На Аксуском заводе ферросплавов после ремонта запущен один из ключевых комплексов по переработке шлаков», - сообщили журналистам на предприятии.





По данным пресс-службы завода, отсадочный комплекс цеха по переработке шлаков приступил к работе после зимней консервации. Перед запуском здесь провели масштабную ремонтную кампанию.





«Цех переработки шлака занимает одно из ведущих мест в программе природоохранных мероприятий Аксуского завода ферросплавов. Здесь перерабатываются практически все шлаки промышленного предприятия», - дополнили на АксЗФ.





«Отсадочный комплекс предприятия ежегодно перерабатывает более миллиона тонн шлака феррохрома, получая при этом оборотный хромистый продукт и металлоконцентрат, они возвращаются в технологический процесс, и щебень. В прошлом году благодаря новым подходам к шлакопереработке, мы смогли получить здесь и товарную продукцию», - комментирует заместитель директора по производству Валентин Чихичин.





Впервые сотрудники предприятия, отметили здесь, применили иной подход в предпусковой период. Не дожидаясь устойчивой плюсовой температуры, они настраивали и проверяли оборудование ещё в морозы. Помимо отдельных элементов технологических линий, вибрационного и конвейерного хозяйства, заменены все изношенные узлы, элементы и вспомогательного оборудования.





«Ранняя пусконаладка помогла ускорить всю предпусковую подготовку, - говорит начальник цеха переработки шлака Александр Кошелев. – Помимо основных пунктов ремонта и замены оборудования удалось реализовать многие наши идеи, которые повысят надёжность работы комплекса в новом сезоне и облегчат его обслуживание».

Антон Гагарин.





Фото пресс-службы Аксуского завода ферросплавов.