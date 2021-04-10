РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:09, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Павлодарские полицейские и владельцы ломбардов заключили меморандум о сотрудничестве

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Сотрудничество ломбардов с правоохранительными органами в Павлодаре закрепили меморандумом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Работники ломбардов при сдаче населением в ломбард вещей, ювелирных изделий, бытовой техники, описание которых соответствует описанию похищенных, незамедлительно информируют полицию. Также ломбарды будут информировать полицию о вещах, находящихся в ломбарде свыше одного месяца по истечении срока погашения займа», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области прессе.

    По данным ведомства, участковые инспекторы полиции отделения местной полицейской службы центрального отдела полиции Павлодара заключили двусторонний меморандум с руководителями ломбардов Павлодара. На такой шаг сотрудники правоохранительных органов областного центра пошли, реализуя программу МВД Казахстана по профилактике и предотвращению краж имущества у граждан. Такой документ они подписали для того, чтобы обмениваться информацией по охране общественного порядка и предотвращению незаконного оборота в ломбардах вещей, полученных преступным путём.

    «В ходе обсуждений были рассмотрены также вопросы незамедлительного выезда сотрудников полиции при совершении правонарушений как на территорию ломбарда, так и в непосредственной близости», - добавили в полиции.


    Фото ДП Павлодарской области



    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Отсадочный комплекс предприятия ежегодно перерабатывает более миллиона тонн шлака феррохрома, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».


    «На Аксуском заводе ферросплавов после ремонта запущен один из ключевых комплексов по переработке шлаков», - сообщили журналистам на предприятии.


    По данным пресс-службы завода, отсадочный комплекс цеха по переработке шлаков приступил к работе после зимней консервации. Перед запуском здесь провели масштабную ремонтную кампанию.


    «Цех переработки шлака занимает одно из ведущих мест в программе природоохранных мероприятий Аксуского завода ферросплавов. Здесь перерабатываются практически все шлаки промышленного предприятия», - дополнили на АксЗФ.


    «Отсадочный комплекс предприятия ежегодно перерабатывает более миллиона тонн шлака феррохрома, получая при этом оборотный хромистый продукт и металлоконцентрат, они возвращаются в технологический процесс, и щебень. В прошлом году благодаря новым подходам к шлакопереработке, мы смогли получить здесь и товарную продукцию», - комментирует заместитель директора по производству Валентин Чихичин.


    Впервые сотрудники предприятия, отметили здесь, применили иной подход в предпусковой период. Не дожидаясь устойчивой плюсовой температуры, они настраивали и проверяли оборудование ещё в морозы. Помимо отдельных элементов технологических линий, вибрационного и конвейерного хозяйства, заменены все изношенные узлы, элементы и вспомогательного оборудования.


    «Ранняя пусконаладка помогла ускорить всю предпусковую подготовку, - говорит начальник цеха переработки шлака Александр Кошелев. – Помимо основных пунктов ремонта и замены оборудования удалось реализовать многие наши идеи, которые повысят надёжность работы комплекса в новом сезоне и облегчат его обслуживание».


    Антон Гагарин.


    Фото пресс-службы Аксуского завода ферросплавов.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Павлодарская область
    Сейчас читают
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!