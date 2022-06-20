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    04:19, 20 Июнь 2022 | GMT +6

    Павлодарские поисковики в Беларуси нашли останки павших в ВОВ воинов

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — Павлодарские поисковики в Беларуси нашли останки павших во Второй мировой войне военнослужащих, а также они обнаружили Орден Красной Звезды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Поисковики Павлодарского поискового исследовательского отряда «Майдан жолы» сегодня ведут работы в оврагах. Обнаружены останки первого воина. В процессе подъема нашли уже останки еще четырех. Подъем продолжаем», - сообщил командир отряда Александр Шитов.

    По его словам, экспедиция проходит благодаря патриотическому проекту «Батырлар жолымен — Дорогой славы» в Дубровенском районе Витебской области Республики Беларусь.
    «Сегодня у нас — удача. В воронке, где идет подъем красноармейцев, найдена государственная награда — Орден Красной Звезды. Будет известно имя солдата!» — поделился он.

    Как рассказал Александр, на счету поисковой экспедиции уже 11 советских воинов.


    Теги:
    Регионы Казахстана Павлодарская область
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