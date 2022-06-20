Павлодарские поисковики в Беларуси нашли останки павших в ВОВ воинов

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — Павлодарские поисковики в Беларуси нашли останки павших во Второй мировой войне военнослужащих, а также они обнаружили Орден Красной Звезды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поисковики Павлодарского поискового исследовательского отряда «Майдан жолы» сегодня ведут работы в оврагах. Обнаружены останки первого воина. В процессе подъема нашли уже останки еще четырех. Подъем продолжаем», - сообщил командир отряда Александр Шитов.

По его словам, экспедиция проходит благодаря патриотическому проекту «Батырлар жолымен — Дорогой славы» в Дубровенском районе Витебской области Республики Беларусь.

«Сегодня у нас — удача. В воронке, где идет подъем красноармейцев, найдена государственная награда — Орден Красной Звезды. Будет известно имя солдата!» — поделился он.

Как рассказал Александр, на счету поисковой экспедиции уже 11 советских воинов.