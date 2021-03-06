Павлодарские поисковики передали дипломату РФ найденную награду фронтовика

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Поисковики Павлодара передали орден для того, чтобы атташе Генконсульства России в РК передал его дочери фронтовика, живущей в Краснодарском крае, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане деятельность, направленная на уважительное отношение к памяти защитников Отечества, всегда занимала достойное место! Сегодня мы выполняем свой гражданский долг перед памятью одного из героев Великой Отечественной войны со словами благодарности: «Спасибо деду за Победу» и «Это нужно - не мёртвым. Это надо – живым», - рассказал командир павлодарского поисково-исследовательского отряда «Майдан Жолы» Александр Шитов.

В Доме дружбы города Семей прошла церемония передачи награды времен Великой Отечественной войны - Ордена Славы третьей степени, который принадлежал гвардии младшему сержанту Петру Егоровичу Суркову, уроженцу Красносельского сельсовета Нижне-Увальского района Челябинской области. Командир павлодарского отряда «Майдан Жолы» Александр Шитов в торжественной обстановке передал эту правительственную награду атташе Генерального консульства Российской Федерации в Республике Казахстан Святославу Игоревичу Дегтяреву для доставки и передачи родственникам.

В передаче этой награды российскому дипломату от Павлодарской области приняли участие поисковики из отряда «Майдан Жолы», руководитель организации «Союз Чернобыль РК» Виктор Деймунд и её ветераны из Павлодара и Семея, руководитель славянского культурного центра Татьяна Кузина, ветераны военно-морского флота из Павлодарской области, представители Ассамблеи народа Казахстана (АНК) Павлодарской области, Ассоциация военно-патриотического воспитания региона, преподаватели и студенты высшего колледжа Инновационного Евразийского университета.

Восточно-Казахстанскую область представили поисковики, ветеранские организации, представители АНК. Выступили председатель организации ликвидаторов аварии на Чернобыльской АС Вениамин Алексеевич Следников, председатель Центра казачьей культуры Дома дружбы Семея Александр Губанов, вице-президент антиядерного движения «Невада-Семипалатинск» Султан Умарович Картоев, председатель татарского национального этнокультурного объединения Усилия Рашидовна Исмаилова.

Напомним, ценная награда когда-то была утеряна во время переездов семьи в послевоенный период, но счастливая случайность помогла вернуть её родным героя. Позже удалось найти в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края Российской Федерации его родную дочь Валентину Петровну.