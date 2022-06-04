4 Июня 2022 05:27

Павлодарские поисковики ищут родных павшего в ВОВ красноармейца

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В России найдены останки воина красноармейца Петра Дедова, уроженца Семипалатинска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В адрес Павлодарского поискового исследовательского отряда «Майдан жолы» обратились российские поисковики за содействием в поисках родственников. В ходе весеннего этапа Вахты памяти 2022 года были обнаружены останки бойца Дедова Петра Николаевича 1923 года рождения», - сообщил командир отряда Александр Шитов.

В медальоне указана жена Ткаченко Анна Степановна, добавил он. Дедов Петр Николаевич числится захороненным на кладбище, но по факту был обнаружен в окопе. Погиб солдат во время наступления 171 стрелковой дивизии на деревню Михалкино Старорусского района.

«Сейчас активно ведется розыск родственников на территории Казахстана. Есть вероятность, что родственники находятся сейчас в России», - добавил поисковик.

По сведениям из донесения о безвозвратных потерях, он родился в 1923 году в городе Семипалатинске, в совхозе 1 Турклеб. Воинское звание – красноармеец, а последнее место службы – 171 стрелковая дивизия.

«Дата выбытия: 25 февраля 1943 года. Причина выбытия: убит», - добавил поисковик.

Первичное место захоронения: Ленинградская область, Старорусский район, деревня Брагино, юго-восточнее на один километр, дивизионное кладбище.

Фото предоставлены А. Шитовым